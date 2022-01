Djokovic quedó expuesto y admitió que no se aisló cuando tuvo Covid-19: "Cometí un error"

El tenista serbio y número uno del Mundo, Novak Djokovic, salió a responder a las acusaciones por parte del Gobierno de Australia sobre inconsistencias y mentiras en su declaración jurada para ingresar al país. Cabe recodar que el deportista se negó a explicar si se encontraba vacunado o no contra el Covid-19 para ingresar a Melbourne en busca de disputar el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año.

En ese contexto, fue demorado, se ordenó que sea deportado, apeló a la medida y ganó la batalla legal por una serie de errores que cometieron las autoridades en ese proceso. Luego de esto, el Gobierno inició una investigación para determinar si efectivamente Djokovic no había mentido en su declaración jurada.

Al verse arrinconado, finalmente el tenista tuvo que admitir que había algunos errores que se habían cometido de manera involuntaria. “Mi agente se disculpa por el fallo administrativo que cometió. Fue un error humano en ningún caso deliberado. Vivimos tiempos difíciles, en medio de una pandemia de alcance global, y estos errores pueden darse ocasionalmente”, sostuvo.

Sin embargo, eso no es todo. Las críticas se desataron ferozmente cuando admitió que brindó una entrevista para el medio francés L'Equipe estando contagiado de Covid -19. "Me sentí obligado a acudir a la entrevista con L'Equipe para no decepcionar al periodista, pero mantuve distancia social y mascarilla todo el tiempo, excepto durante las fotografías. Al regresar a casa me aislé y reflexioné. Cometí un error de juicio y admito que tuve que posponer la cita", dijo.

Además, el tenista aseguró que se sometió el pasado 16 de diciembre a una prueba para detectar el virus de Covid-19, cuyo resultado conoció un día más tarde, después de acudir a un evento con niños y jóvenes, mientras que la entrevista fue el día 18. Según él, se contagió el 14 de diciembre luego de concurrir a un partido de básquetbol en Belgrado.

"A pesar de que no tenía síntomas, me hice un test rápido que dio negativo, y luego, para ser más cauteloso, me sometí a un PCR oficial ese mismo día. El 17 concurrí a un evento de tenis en Belgrado, para reunirme con niños, y previamente me hice un examen de antígenos que dio negativo. Estaba asintomático, me sentía bien, y no me enteré del positivo del PCR hasta después de ese encuentro”,aclaró.

A Djokovic se le revocó la visa el último 6 de enero, poco después de llegar a Australia en medio de dudas sobre la exención de la vacuna que le habría permitido ingresar. El pasado lunes, sin embargo, un juez anuló la decisión y ordenó la liberación del jugador detenido. Sin embargo, los problemas con el Gobierno continúan.