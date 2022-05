"El Bambino" Pons habló sobre la salud de Bilardo y reveló que Bauza sufre Alzheimer: "Está muy complicado"

En septiembre del año pasado, Edgardo Bauza le puso punto final a su gran trayectoria como director técnico: según habían confirmado desde el círculo íntimo, el ex entrenador de la Selección Argentina había tomado la decisión de no seguir vinculado al mundo del fútbol “por cuestiones de salud”. La noticia fue dada a conocer primero por Gustavo Lescovich, su representante, quien manifestó en diálogo en TNT Sports que “con su último paso por Central, el Patón se retiró”.

Según habían adelantado, el Patón ya tenía tomada la decisión de retirarse en 2018, pero la postergó debido a la oportunidad de dirigir al club del cual es ídolo y por el que guarda un profundo cariño. Fue precisamente en Rosario Central donde obtuvo su último logro deportivo, consagrándose campeón de la Copa Argentina 2018, derrotando en la final a Gimnasia LP (empataron 2-2 y hubo victoria canalla 5-4 en los penales).

Lo cierto es que la enfermedad del ex DT no había trascendido hasta hoy, cuando Juan Manuel "Bambino" Pons la dio a conocer en un descuido mientras hablaba de Carlos Bilardo. De más está decir que el periodista deportivo tiene una grand devoción por el doctor, quien, además de ser el padrino de su hijo, lo considera como su "segundo padre". Lo cierto es que en diálogo con Cielosports, el relator reveló que el Patón sufre de Alzheimer y que está "muy complicado".

Durante la nota, Pons contó que a Bilardo ya le contaron sobre las muertes de Alejandro Sabella, Óscar Malbernat, Raúl Madero, José Luis “Tata” Brown y Diego Armando Maradona. “Viste cómo es él…´ahh murió´, te dice y no se le mueve un músculo, pero por adentro está destrozado, siempre fue así. Estoy a punto de ir a verlo. La familia vendió la mueblería en San B. Justo y Gavilán que inauguraron hace 90 años", contó.

Y agregó: "Tengo una relación muy buena con Gloria, con Daniela y con su yerno. El fue el que me dijo que a veces ´conoce y no conoce´, y que cuando lo viera bien me iba a avisar. La hidrocefalia comenzó cuando lo sacaron de La Red y no le avisaron nada. Se enteró por el tipo de la puerta. Se hizo mucha mala sangre, desde entonces. A veces lo ve a la Brujita y dice ´ah mira no juega más´, y ahí se da cuenta que metió la pata, enseguida rebobina y cambia de tema".

De acuerdo con el "Bambino", el ex campeón del mundo con Argentina en el mundial de México de 1986 "está consciente y no la está pasándola tan mal como Edgardo Bauza". "El Patón tiene muy avanzado el Alzheimer y hoy está complicado. Una rabieta te dispara para cualquier lado. Al patón le empezó a agarrar después de la Copa Argentina. Somos seres muy frágiles. Hoy vive en Quito y un poco en Rosario. Se confunde los colores y hasta el orden de las comidas", reveló.

Cabe resaltar que el entorno del ex DT de Central siempre intentó evitar dar el nombre de la enfermedad que lo afectaba. De hecho, Maximiliano Bauza, hijo del ex director técnico, no había dado muchas precisiones sobre los motivos de su retiro, cuando compartió la sentida carta de despedida que su padre escribió y que tituló como "El final de mi carrera". "Los motivos de mi decisión responden estrictamente a razones de salud", afirmó Bauza.

Y continuó: "Entendí y acepté que, para mi propio bienestar y para el de mi familia, debía apartarme del trabajo que me apasiona y con el que conviví durante tantos años, luego de mi etapa de futbolista". Sin dar muchas precisiones al respecto, Maxi reveló que después de su paso por Central decidieron que sería bueno que se empezara a tratar. "Ahí empezó un proceso. Empezamos de a poco. Habíamos decidido hacer un parate y ver cómo estaba", contó.

En ese sentido, había contado que el Patón se sometió a varios estudios y a los 6 o 7 meses de recibir los resultados, optó que lo mejor era no seguir. A pesar que reveló que el padecimiento de su padre está dado por una degeneración mental, Maxi intentó no dar demasiados detalles, para cuidar la privacidad e intimidad del Patón: "La realidad es que su razonamiento fue lo último y lo que menos afectó. Por ahí la concentración más que nada. Pero no quiero entrar en eso", explicó.

Bauza actualmente está radicado en Ecuador, donde vive desde hace 15 años desde que fue contratado por la Liga Deportivo Universitaria de Quito, club que lo idolatra producto de su mayor triunfo futbolístico fuera del país: la obtención de la Copa Libertadores 2008. "Obviamente, como cualquier enfermedad, siempre te termina afectando en el día a día. No es lo mismo estar del todo sano que no. Pero él está bien, está cuidado", había sentenciado su hijo.