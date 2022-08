El "baño de agua bendita" de Olé a Villa: el operativo para limpiar la imagen del imputado

"Parece que en Boca si la pelota no pasa por Sebastián Villa no vale el gol: de los 45 goles del equipo, participó en 32". Ese es el arranque de la nota publicada hoy por Olé, el diario deportivo del Grupo Clarín, titulada llamativamente: "Las claves no conocidas del gran año de Villa en Boca". La decisión de hacer un balance de año en el mes agosto (faltan dos meses para que termine el torneo) sobre el indiscutido rendimiento deportivo del futbolista responde, claro, a una decisión editorial de quienes dirigen el medio. Así las cosas, también fue una decisión periodística (y hasta moral) la de no hacer alusión a la imputación por "abuso sexual" que avanza en la Justicia.

En el artículo, por fuera de los elogios al rendimiento de Villa dentro de la cancha, se habla sólo en dos oportunidades del proceso judicial. El periodista habla de una "nueva denuncia judicial en su contra" (tampoco precisa, ni ahonda en los detalles de la denuncia por violencia de género presentada en 2020 por una ex pareja de Villa) y pondera que, pese a las graves acusaciones en su contra, "pudo mantenerse en lo deportivo". Luego, la vuelve a mencionar sobre el cierre del artículo, pero como un textual de "una de las personas que más lo conocen" a Villa.

"Una vez en vuelo, Villa no bajó más y pudo mantenerse en lo deportivo pese a la nueva denuncia judicial en su contra, y esto tiene que ver con su familia. Especialmente con su mamá y su hermana que llegaron a la Argentina en mayo para su cumpleaños y no lo dejaron más. 'Mi motor', escribió esta semana Focus en su cuenta de Instagram, al pie de una foto con su madre", es el textual de la única alusión a las graves causas por violencia de género y violación que avanzan contra el deportista imputado.

Lo que sigue, no es más que una descripción del día a día familiar relatado por Villa y su familia. Muy lejano al estilo de vida que describieron las dos jóvenes que lo llevaron a la Justicia. De acuerdo a la nota de Olé, el delantero es un hombre familiar, cuyo pasatiempo preferido es ver películas de acción y jugar a la playstation. ¿Un dato que no pasa inadvertido si se sigue el proceso judicial en contra de Villa? En el artículo se menciona a Félix y se lo describe como "su hermano de la vida".

"Se suele sumar su hermano de la vida, Félix. Viendo una película de acción, que son sus favoritas (no le gustan las de terror, hace poco empezaron El Conjuro y la dejaron) o con los desafíos interminables del FIFA, Villa con el Liverpool y su amigo con el Manchester City. 'Seba gana cuatro de cinco', dicen", destaca el autor del artículo.

Pero, ¿quién es Félix? De acuerdo a la declaración de la víctima, fue quien la extorsionó para que no avanzara con su denuncia contra Villa e incluso llegó a borrarle todas las imágenes de su teléfono celular para eliminar las pruebas. Ante la Justicia, la joven aseguró que se volvió a encontrar con Villa (después del presunto abuso) y que, ante la advertencia de que había decidido denunciarlo, el delantero le ofreció cinco mil dólares para que no lo hiciera. Luego, denunció que Félix le sacó el celular y borró todos los mensajes y la información vinculada al ataque.

"Por suerte yo le había reenviado todo a mi amiga y a mi hermano. Aprovechándose de que yo estaba llorando, de forma violenta (Félix) me obligó a firmar un papel y me entregó un sobre que tenía plata. Me decía: 'Todo esto es tu culpa. Sebastián se va a ir del país y va a ser millonario, nunca te va a perdonar", contó. ¿La lavada de cara también fue para Félix?

Sobre el cierre de la nota, el periodista vuelve a hacer alusión a la denuncia por abuso sexual. Esta vez, lo hace en boca de "una de las personas que mejor lo conoce", aunque no cita el autor del textual. "La idea es que (su madre y hermana) lo acompañen hasta el final del campeonato, a fines de octubre, aunque todavía no lo tienen confirmado. 'Son su motivación de cada día, sus pilares desde que le pusieron esa denuncia. La mamá es su adoración, es su vida', contó una de las personas que más lo conoce. 'Lo ayudaron mucho, son muy importantes para este momento y le permitieron crecer. De mente está más fuerte, con todo lo que le gritan y todo, ha crecido también en ese aspecto", suma el artículo.

Después de celebrar la madurez emocional alcanzada por el deportista de 26 años, la nota cierra con una sugestiva alusión a la posición que tiene hoy el delantero en el equipo. Claro, basta con recordar el apoyo indiscutido y público que recibió por parte de Juan Román Riquelme meses atrás y la decisión del club de no desvincularlo del equipo tal y como lo hizo en el año 2020 con la anterior denuncia por violencia de género.

"Tal es el nivel que alcanzó Villa que en las redes compararon el jugadón que armó para el gol agónico de Luis Vázquez con el de Diego Maradona para Claudio Caniggia ante Brasil en el Mundial de Italia en 1990. El más mimado. De azul y oro", cierra la nota. De azul, oro y denuncias por violencia de género y violación. Si contamos, contemos todo.