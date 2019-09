El comentario racista de un periodista al delantero Lukaku: "Hay que darle 10 bananas"

En el fútbol italiano no solo se viven momentos de racismo en las tribunas de los estadios, sino que además algunos comunicadores tampoco suelen predicar con el ejemplo. Este último fin de semana, un periodista del país europeo pronunció una desagradable frase contra el delantero de Bélgica e Inter de Milán, Romelu Lukaku, que derivó –como era de esperase- en su despido.

El ex delantero del Manchester United llegó al Inter para reemplazar a Mauro Icardi, quien debutó este último fin de semana como jugador del París Saint-Germain. En su afán de destacar al goleador belga, el periodista Luciano Passirani no pudo con su genio y realizó un comentario aberrante que originó un gran número de críticas.

El comentarista de la Serie A explicó que la única forma de “detener” a Lukaku era dándole algunas “bananas” para distraerlo. "Actualmente no veo en Italia un jugador como Lukaku. En ningún equipo, ni en la Juve, ni en el Inter, ni en el Milan, ni en la Roma ni en la Lazio… no hay nadie más fuerte, a mí me gusta muchísimo”, dijo.

Y lanzó: “Te cambia todo el equipo. Si vas al uno contra uno estás muerto, te caes al suelo. La única forma de pararlo sería dándole 10 bananas para comer". Luego de esta barbaridad al aire, las redes lo convirtieron en trending topic a base de críticas y todo tipo de cuestionamientos.

Fue entonces que Fabio Ravezzani, director de Top Calcio, lugar donde trabajaba el periodista, anunció que Passarini fue despedido y que no volverá a tener lugar en la cadena. El fútbol italiano suele ser el escenario de actos de racismo constantes.

El propio Lukaku tuvo que soportar como cientos de hinchas del Cagliari imitaban gritos de mono cuando él se preparó para tirar un penal. "Estamos en 2019 y en lugar de avanzar vamos hacia atrás. Pienso que como jugadores debemos estar unidos y tomar posición frente a este problema con el objetivo de conservar este deporte limpio y agradable para todos", señaló el futbolista.