El curro de las entradas: Messi cargó contra los periodistas y Liberman salió con los tapones de punta

El enojo de los periodistas deportivos con la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) por la decisión de que Coscu, una de las personalidades más destacadas de los streamers argentinos, tenga entradas de protocolo y otros periodistas (que no las querían para ir a trabajar, sino para recibir un privilegio) sumó un nuevo capítulo cuando también se quejó Martín Liberman.

Es que en el medio de esa bronca generalizada, el capitán de la selección argentina, a quien el periodista Gustavo López acusó de ser amigo de Coscu como también del streamer español Ibai y por eso suelen darle notas, Lionel Messi salió con los tapones de punta contra cierto sector del periodismo argentino.

“Una parte del periodismo me trataba de fracasado y que no sentía la camiseta”, dijo Messi. Fue ahí cuando Liberman saltó. “Yo no voy a recoger el guante. En la vida le dije fracasado, que no sentía la camiseta argentina, que no cantaba el himno. Yo sé muy bien qué dije y lo que no dije. Y lo invito a que dé nombres, ya que es tan valiente”, dijo el “colorado” en su programa,

“No sabe de quién está hablando porque el 95% de la prensa dice que Messi es poco menos que Dios”, agregó. Pero lejos de calmarse, Liberman siguió destilando bronca. “Ricachones impunes que te mean como loco porque están mal acostumbrados, porque en su vida hicieron un trámite y porque viajan por el mundo en aviones privados”, afirmó.

Todo se desató cuando no hace mucho, Gustavo López supo ganarse el repudio de gran parte del público joven por apuntar contra Ibai Llanos, el español que es furor en YouTube y Twitch. En aquella oportunidad, el periodista deportivo se había mostrado indignado porque las grandes figuras de la selección, como Sergio "Kun" Agüero o Paulo Dybala, por ejemplo, elegían darle una entrevista al bilbaíno antes que a él.

Claro está, aquellos polémicos dichos del periodista habían llegado hacia el otro continente e Ibai, con mucha ironía, no dudó en responderle, dejándolo en offside: "Pero por favor Gustavo, no estés tan ardido. Si Dybala no quiere ir contigo, pues baja un poco de nivel, no vayas por un delantero de la Juventus, llama a un delantero, quizás más de tu nivel, Gustavo, de Tercera División Keniata. Pregúntaselo a ver si quiere ir a tu programa de la ESPN con 6.4 de ratio, pero a mí déjame tranquilo”.

Esta vez, lejos de aprender la lección, López volvió a perder las casillas y arremetió contra los streamers locales. El apuntado ahora por el periodista fue Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, que cuenta con 1.6 millones de seguidores en Twitter, 4.2 millones de suscriptores en Youtube y 3.2 millones en Instagram, y estará presente esta noche como invitado para presenciar el encuentro entre Argentina y Bolivia en en el Antonio Vespucio Liberti.

A pesar de ser el habitual comentarista en los partidos de La Liga Profesional, López no estará presente en el Monumental y al enterarse que la organización del partido invitó a un grupo de streamers, estalló: “Anotados 250 mil para comprar, y se vendían 17 mil. A mí me da mucha pena dedicarme a esto, la verdad te digo. Esto lo digo de corazón. Dedicarme a esto, transmitir todos los partidos y no poder ir a la cancha de River".

Y sumó: "Y de repente un don nadie, un don nadie, que critica a los jugadores, que critica a los periodistas, que critica a la AFA, que critica todo, mañana va a estar ahí en el campo de juego. Así que hay cosas que no se chequean, hay cosas que no se ven. Hay que mirar el historial de las personas. Nosotros estaremos acá, venimos, vamos a Santiago del Estero, venimos, vamos a San Juan, pero a la Selección nos quedamos sin entradas y lo vamos a ver por televisión".

Furioso y harto de los supuestos privilegios de los streamers, aseguró que es "injusto" que se quede sin la posibilidad de poder ver a la Selección Argentina en vivo y en directo. "Tipos que no saben si la pelota es redonda, cuadrada, si pica porque tiene un conejo adentro o dónde queda la cancha de River mañana van a estar en el VIP. Pero esto es un poco Argentina, que a veces es injusta. Hay que hacerla más justa de aquí en adelante", concluyó.

Sus palabras no pasaron desapercibidas y uno de los primeros en contestarle al periodista fue Coscu. “No sé para quién va dirigida esta tremenda reflexión del gran filósofo contemporáneo Gustavo López, pero solo voy a acotar lo siguiente: LA TIENE ADENTRO”, le respondió el youtubers usando una foto de Diego Armando Maradona y la famosa frase que le había dedicado a Juan Carlos "Toti" Pasman.

Semanas atrás y quizás desconociendo la inmensa popularidad, el conductor de “Un buen momento” había apuntados todos sus cañones contra Ibai por su amistad con los futbolistas argentinos: “¿Por qué los jugadores hablan con Ibai? Me pone nervioso eso. ¿Quién es?”. En esa línea, se mostró enojado con el "Kun" porque, según reveló, le había prometido una entrevista a él: “Me dijo: ya la vamos a hacer. Ibai me ganó”.

Molesto, luego de que el cordobés, figura de la Juventus, también conversara con el español y no con él, recordó sus épocas en el fútbol argentino. “Es un simpático divino para nosotros, venía de Instituto. Un día, le hicimos un nota acá con el ‘Mudo’ Vázquez. Desde que está de novio con (Oriana) Sabatini y juega en la Juventus con (Cristiano) Ronaldo, somos boludos nosotros", lanzó.

Y siguió: “No lo llamé nunca en mi vida, porque después se confunde la gente. (...) Me molesta que ya sea algo recurrente esto de hablar con Ibai. ¿Quién es? ¿6 millones de seguidores tiene? ¿Y a mí qué me importa? . Los jugadores nuestros hablan con los poderosos, con los que ganan guita. Nosotros, que somos humildes, que ganamos poca plata y en pesos, somos giles. (...)".

Lejos de dar el brazo a torcer, López arremetió contra el youtuber español y señaló que está todo el día "al pedo" en la casa. Si vos me decís que yo en vez de hacer 7 horas de aire, dos horas en Radio La Red con 20 puntos de rating, ir a ESPN, la cadena internacional número 1 de deportes en el mundo, volver acá, hacer 3 horas, 23 puntos, soy un boludo, Ibai, por estar al pedo en la casa todo el día con 16 millones de seguidores, es el número uno. ¿Sabes qué? Me voy”, soltó indignado.

Y sentenció: "Falta que (Lionel) Messi hable con Ibai ahora. No sabe nada y encima los saca por teléfono al Kun Agüero y a Dybala, y a nosotros nos orinan de arriba de un puente. Sos horrible. Ya no nos da bola (Germán) Burgos, que quería trabajar en España y vino para acá. Ahora, no nos da bola el Kun Agüero, Dybala, porque hay que darle bola a Ibai. Antes, me ganaban la nota (Fernando) Niembro, (Gonzalo) Bonadeo, (Mariano) Closs. Ahora, me la gana Ibai”.