El día que Messi lloró y descargó la bronca tras un triunfo con la Selección: "Esperé mucho esto"

En la tercera fecha por las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, la Selección Argentina goleó a Bolivia con tres tantos de Lionel Messi, en el primer partido que se juega con público en el país tras un año y medio sin hinchas en la cancha por la pandemia del coronavirus.

Emocionado hasta las lágrimas, el capitán del Seleccionado cruzó unas palabras con la prensa, donde se mostró más que feliz por el desempeño del equipo, pero sobre todo por su actuación. “Tenía muchas ganas de poder disfrutarlo", aseguró.

En el estadio monumental de Nuñez, Messi abrió el marcador con un golazo a los 13 minutos y en la segunda parte, a los 18, amplió el resultado con una buena definición. A los 43 cerró su cuenta personal con un gran remate luego de un rebote que capturó en el área.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Como era de esperarse tras ganar la Copa América, el ahora jugador del París Saint Germain fue nuevamente figura del equipo de Lionel Scaloni y también determinante para un nuevo triunfo en la fecha 10 de las Eliminatorias.

"Esperé mucho tiempo esto, lo busqué y lo soñé. Es un momento único por cómo se dio, después de tanto esperar. Ganamos el partido que era lo importante, ahora a disfrutar", sostuvo muy emocionado.

“No había mejor manera de poder celebrar que estar acá. Está mi mamá, mis hermanos en la tribuna... Ellos sufrieron mucho y hoy están acá celebrando. Estoy muy feliz”, dijo entre lágrimas, mientras la tribuna cantaba: “Vení, vení canta conmigo, que un amigo vas a encontrar, que de la mano de Lio Messi toda la vuelta vamos a dar”.

Tras la nota que le dio a TyC Sports, el capitán se fue con los jugadores argentinos y fue abrazado por varios de ellos, como Leandro Paredes y Ángel Di María.

Antes del triunfo ante Bolivia, Lionel brindó una nota para ESPN, donde además de hablar de la Copa América y de su buen desempeño en la Selección, el deportista respondió preguntas sobre las críticas que recibió a lo largo de años.

Es que fueron muchas las veces que la Argentina no logró un título, y además en ocasiones se veía la falta de conexión de los jugadores, quienes a pesar de que ponían todo de sí, no lograban romper la racha. Entre los malos comentarios, también se apuntaba a Messi.

“Una parte del periodismo nos trató de fracasados, que no sentíamos la camiseta y no teníamos que jugar más en la Selección”, comentó el futbolista recordando las críticas que recibió la Selección Argentina cuando no podía coronarse campeón.

“Intentamos dar el máximo y ser campeones, no todo pasa por ganar o perder. Es muy difícil ganar un Mundial o la Copa América. Ni antes éramos los peores ni hoy los mejores. Hay que seguir creciendo y preparándonos para lo que viene. Lo importante es dejar todo y quedarte con la sensación de que dejaste todo, llegar a la final de la Copa América, de un Mundial, no es poca cosa. Y no se valoró eso”, cerró.