El dolor del hijo del Patón Bauza por la salud del ex DT: “Nos duele lo que está pasando"

A mediados de mayo, Juan Manuel "Bambino" Pons dio a conocer en un descuido mientras hablaba de Carlos Bilardo que Edgardo Bauza sufre Alzheimer y que está "muy complicado" a causa de esa enfermedad. "Bilardo está consciente y no está pasándola tan mal como Edgardo Bauza. El Patón tiene muy avanzado el Alzheimer y hoy está complicado. Una rabieta te dispara para cualquier lado", sostuvo el periodista.

Durante la nota, Pons contó que el Patón comenzó a transitar esta enfermedad después de la Copa Argentina. "Somos seres muy frágiles. Hoy vive en Quito y un poco en Rosario. Se confunde los colores y hasta el orden de las comidas", reveló. A partir de ahí, las redes colapsaron con mensajes de aliento y apoyo para con el ex DT campeón de la Copa Libertadores, sobre todo de arte de los hinchas de Rosario Central, San Lorenzo y Liga de Quito.

Lo cierto es que ante la gran preocupación que se generó dentro y fuera del ambiente deportivo sobre la salud del ex DT de la Selección Argentina, su hijo, Maximiliano Bauza, rompió el silencio y habló de la enfermedad neurodegenerativa que alejó a su padre de lo que tanto amaba. "Lo más importante que quiero que se sepa es que mi viejo está bien, está contenido, está tranquilo. Lo estamos cuidando. Sobre todo Maritza", sostuvo en diálogo con un medio partidario del Ciclón.

Cabe remarcar que Maxi hizo referencia con estas palabras a la pareja del Patón, quien está a su lado en Quito, donde actualmente vive gracias a que es considerado una leyenda por darle su primer y único título continental a la Liga. "Él se queda en Quito. Que se queden tranquilos (por los hinchas que manifestaron su preocupación por la salud del ex DT) que está bien, totalmente fuera del ruedo y atravesando esto", resaltó su hijo.

Pero a pesar de que intentó traer algo de calma, el hijo del Patón no pudo ocultar el dolor que siente a causa de este proceso que debe transitar su papá: "A todos nos duele lo que está pasando pero hay que aceptarlo, acompañarlo y llevarlo, estar con él", cerró. Recordemos que el entorno del ex DT de Central siempre intentó evitar dar el nombre de la enfermedad que lo afectaba.

De hecho, Maxi no había dado muchas precisiones sobre los motivos del retiro de su papá cuando compartió la sentida carta de despedida que él escribió y que tituló como "El final de mi carrera". "Los motivos de mi decisión responden estrictamente a razones de salud. Entendí y acepté que, para mi propio bienestar y para el de mi familia, debía apartarme del trabajo que me apasiona y con el que conviví durante tantos años, luego de mi etapa de futbolista", afirmaba Bauza.

Lo único que había dicho es que el Patón se sometió a varios estudios y a los 6 o 7 meses de recibir los resultados, optó que lo mejor era no seguir. A pesar de que reveló que el padecimiento de su padre está dado por una degeneración mental, Maxi había intentado no dar demasiados detalles, para cuidar la privacidad e intimidad del Patón: "La realidad es que su razonamiento fue lo último y lo que menos afectó. Por ahí la concentración más que nada. Pero no quiero entrar en eso", explicó.

Bauza actualmente está radicado en Ecuador, donde vive desde hace 15 años desde que fue contratado por la Liga Deportivo Universitaria de Quito, club que lo idolatra producto de su mayor triunfo futbolístico fuera del país: la obtención de la Copa Libertadores 2008. "Obviamente, como cualquier enfermedad, siempre te termina afectando en el día a día. No es lo mismo estar del todo sano que no. Pero él está bien, está cuidado", había sentenciado su hijo.

Fue en septiembre del año pasado cuando Edgardo Bauza le puso punto final a su gran trayectoria como director técnico: el Patón ya tenía tomada la decisión de retirarse en 2018, pero la postergó debido a la oportunidad de dirigir al club del cual es ídolo y por el que guarda un profundo cariño. Fue precisamente en Rosario Central donde obtuvo su último logro deportivo, consagrándose campeón de la Copa Argentina 2018, derrotando en la final a Gimnasia LP en los penales.