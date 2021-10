El drama familiar de Scaloni, la "racha Dibu", los audios del VAR y el homenaje secreto a Diego

¿Qué le pasa a Scaloni? "Fueron momentos muy difíciles para mí y mi familia y no estoy como para pensar en el Mundial"

Después de la victoria ante Perú y de mantener la histórica racha de la Selección, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que reconoció que se sintió "el cansancio" de los jugadores en la última ronda de Eliminatorias, aunque celebró el resultado del partido.

Sin embargo, la atención de los acreditados se encendió cuando el director técnico de la albiceleste volvió a hablar de sus "problemas familiares", algo a lo que ya hizo alusión en el 2020 y de lo que nada se sabe.

"Lo primero que quiero hacer es irme a mi casa, que hace mucho tiempo que no veo a mi familia. No estoy atravesando una situación familiar buena como para estar pensando en el Mundial. Me quiero ir, fueron muy duros estos meses, no quiero saber más nada. Hoy se terminó esta triple fecha y ya veremos qué hacemos más adelante. Fueron momentos muy difíciles para mí y mi familia y no estoy como para pensar en el Mundial. No me interesa en lo absoluto".

En tanto, sobre el rendimiento del equipo, sumó: "Hoy se notó un poco el cansancio. Jugar una triple fecha en Sudamérica es un desgaste. Lo sacamos adelante y nos llevamos los tres puntos, que es lo que queríamos", declaró el director técnico de la Albiceleste. "El equipo no reguló, seguro que no. Era un partido muy importante y había tensión por eso. No pienso que Argentina se haya conformado con el resultado. Perú juega bien, es un rival muy difícil. Más allá de la jugada del penal, creo que el partido estuvo controlado".