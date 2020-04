El duro momento de Guillermo Vilas: sufre una enfermedad neurodegenerativa avanzada

Guillermo Vilas atraviesa un delicado momento de salud. A los 67 años, al mejor tenista de la historia argentina le diagnosticaron una enfermedad cognitiva importante, que lo mantiene prácticamente encerrado en su vivienda del Principado de Mónaco, donde vive desde hace años junto a su familia.

El estado de salud de Vilas, de 67 años, se mantiene reservado, aunque el diario deportivo Olé publicó que atraviesa una patología “coincidente con un deterioro cognitivo” importante, que si bien manifiesta desde hace años, en los últimos tiempos comenzó a acosarlo de forma más concreta. Aunque no se precisó el diagnóstico, se dio a entender que padece mal de alzheimer, una enfermedad que entre otros aspectos produce pérdida de la memoria y confusión.

Hasta ahora, el diagnóstico no fue confirmado por la familia de Vilas, aunque su amigo, Tito Vázquez, ex tenista que enfrentó a Vilas y luego fue su compañero de dobles en el equipo argentino de la Copa Davis, contó hace dos años en una entrevista que tenía un “principio de alzheimer”. “Nadie lo dice, pero creo que Willy tiene un principio de alzheimer, y, según tengo entendido por gente que me ha hablado, lo han visto bastante mal”, dijo en aquel entonces.

Según publicó el diario Olé, el avance de la enfermedad no se nota físicamente, aunque sí se observaría un deterioro mental. Según revelaron desde el entorno del mítico tenista argentino, “tiene algunos momentos de lucidez, pero no tiene plena conciencia de lo que sucede a su alrededor, e incluso ha llegado a desconocer a amigos. Tiene momentos en los que no puede mantener el hilo de una conversación”, afirmaron.

Vilas es uno de los mejores tenistas que ha dado la Argentina. Además de haber ganado la Copa Davis con la Argentina, ha llegado a ganar 130 partidos en una sola temporada, ganando hasta 16 títulos en apenas un año, en 1977. Incluso, es el tenista que ganó más cantidad de partidos de forma consecutiva – 46 –, y si bien nunca llegó a estar oficialmente en el puesto N° 1 del ranking mundial, a mediados de la década de 1970 fue considerado como el mejor tenista. De hecho, su posición en el ranking ATP fue toda una polémica, porque en 1975 y 1976 tenía los puntos necesarios para ocupar el puesto número uno.

Pero más allá de ser recordado por siempre como uno de los mejores tenistas argentinos, Vilas también incursionó en la música tras retirarse definitivamente del tenis, en 1992. En 1990 grabó Milnuevenoventa, dos años más tarde editó Dr. Silva, y en 1998 publicó “Guillermo Vilas”. Una historia algo desconocida es que, además, fue productor de “Only love can sustain”, un disco en inglés grabado por Luis Alberto Spinetta – Vilas es padrino de Dante Spinetta – y en el que se incluyó una poesía del propio Willy Vilas.