El duro momento que atraviesa Julio César Falcioni: murió su esposa Ada por COVID-19

Esta tarde, las redes sociales del Club Atlético Independiente dieron la triste noticia del fallecimiento de Ada Adela Palka, la esposa de Julio César Falcioni. La mujer de 64 años sufría de cáncer y su delicado estado de salud se complicó cuando contrajo coronavirus semanas atrás. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Palka Ada Adela, compañera y esposa de nuestro entrenador Julio César Falcioni", resaltaron desde la institución de Avellaneda.

Y agregaron: "Todo Independiente acompaña a Julio César Falcioni y su familia en este duro momento”. Las últimas semanas no fueron fáciles para Falcioni: el DT contrajo COVID-19, junto a gran parte del plantel del rojo, y debió ausentarse durante varios partidos. En primer lugar para preservar su salud, teniendo en cuenta que el entrenador había superado el cáncer de laringe y luego, para cuidar a la madre de sus hijos.

Si bien su equipo lidera la tabla de posiciones en la Copa Sudamericana (igualó con Montevideo City Torque 1 a 1, el martes) y accedió a los cuartos de final del torneo argentino, había decidido delegar sus tareas como DT del rojo a sus dos principales ayudantes de campo, Omar Píccoli, quien también contrajo COVID, y Pedro Damián Monzón, quienes estuvieron al frente del equipo durante los últimos partidos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Así fue como independiente, con más actitud que juego, logró superar las expectativas y acceder a instancias decisivas del fútbol local. A partir del contagio de Palka, el hermetismo rodeo a todo el entorno del ex DT de Banfield. Sin embargo, el plantel le había mostrado mostrado su total apoyo a El Emperador en el partido del último fin de semana, contra Huracán, en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. “Fuerza Julio y familia”, decía la bandera que sostenían los once titulares.

Fabricio Bustos, capitán en reemplazo de Silvio romero en los últimos encuentros, fue uno de sus dirigidos que le envió sus condolencias a El Emperador públicamente. "Mucha fuerza para Julio y toda su familia. Con profundo dolor los acompañamos en este difícil y triste momento", escribió el lateral derecho. Rápidamente, su compañero Domingo Blanco, publicó: “Fuerza Julio. Estamos todos con vos. Vamos arriba, sos un ejemplo de vida, de nunca bajar los brazos".

Las redes sociales colapsaron en saludos y en mensajes de apoyo para el actual DT del rojo. Hinchas de Independiente, Banfield, Lanús y Boca, por nombrar algunos, se unieron para enviarle sus condolencias al entrenador. De hecho, desde la cuenta oficial de Racing Club se olvidaron de la rivalidad con el vecino y escribieron: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ada Adela Palka, esposa y compañera de @JulioFalcioniDT, a quien le enviamos todo nuestro afecto y apoyo".

Falcioni asumió en Independiente a pedido de Hugo Moyano, luego de haberse tomado un largo período de reposo y recuperación. El DT de 64 años, que había contraído coronavirus el pasado 6 de abril, se recuperó luego de una operación del cáncer de laringe que le detectaron a fines del 2017. “La que sufrió mucho pero mucho fue mi familia. Ahí estaban mi señora y mis hijas", había contado en 2019.

En aquel momento, El emperador recordó que su familia lo acompañó a una operación sencilla, pero que todo se complicó cuando estuvo durante 14 horas en el quirófano. "Resulta que entré a las 9 de la mañana y no salía nunca. Terminé saliendo a las 11 de la noche del quirófano. Ellas me cuentan que estaban desesperadas. Pasaban las horas y no tenían ninguna información. Yo no me di cuenta”, contó.

El padre de Natalia y Laila, y abuelo de Santino, Valentino, Filippo, Sofía y Victorio, estuvo mucho tiempo sin dirigir, hasta que decidió ser el reemplazo de Lucas Pusineri. "Tuve un par de ofertas de afuera y alguna también de acá, pero las rechacé porque quería recuperarme totalmente. Si bien a mí me dijeron que no tenía más la enfermedad en noviembre del año pasado (2018), yo llevaba tres años seguidos trabajando, sin vacaciones y con una lucha durísima en el medio", cerró.