El emotivo mensaje para el Kun Agüero de su novia Sofía Calzetti: “Una vida hermosa continúa”

Entre lágrimas, Sergio Agüero informó que dejaba el fútbol profesional. Desde Barcelona, el Kun comenzó su discurso muy emocionado: “Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol de manera profesional”. Su decisión está vinculada a problemas cardíacos, que le descubrieron tras sentirse mal durante un partido y descubrir una arritmia maligna.

“Lo venía procesando y cuando me llamaron y me dijeron que no iba a poder seguir jugando tardé unos días más en procesarlo. Igual tenía esperanzas, pero cuando pensaba en frío sabía que tenía que decir ‘basta’”, reveló el delantero.

Y siguió: “Agradezco también a todos los hinchas de los clubes donde jugué y a la selección argentina, que es lo que más amo. Me voy con la cabeza alta y muy feliz. No sé qué me esperara en mi nueva vida pero tengo gente que me quiere y me desea lo mejor”.

Según dijo, hizo todo lo posible para ver si podía seguir jugando, pero se dio cuenta que no había chances cuando los médicos le pidieron que abandonara. "Hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no había muchas. Es un momento muy duro, pero estoy convencido por la decisión que tome ya que se trata de mi salud”, contó.

Durante la conferencia, el Kun estuvo acompañado por una persona fundamental en su vida, su novia Sofía Calzetti. Horas después de la triste conferencia de Agüero, la modelo utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un mensaje de esperanza y, sobre todo, de amor al ahora ex delantero de la Selección Argentina.

“Una etapa que termina y una vida hermosa que continúa. Mágico que hayas podido dedicarte tantos años a lo que te gusta. Otro momento acompañándote y agarrándote la mano más fuerte que nunca. Te amo”, escribió Sofía, y publicó una foto junto a su pareja.

El ex delantero de Manchester City y Atlético de Madrid conoció a Calzetti a mediados de 2018 y confirmó su noviazgo en mayo de 2019. Su pareja anterior había sido Karina la Princesita, con quien la relación terminó en muy malos términos.

Durante un parte de su discurso de hoy por la mañana, Agüero contó: “Siempre soñé con jugar al fútbol. Mi sueño era jugar en Primera División, nunca pensé en llegar a Europa. Quiero agradecerle a todos. Independiente, que es donde me forme, el Atlético Madrid, que apostaron por mí con sólo 18 años. La gente del City, que saben lo que siento por el City. He dejado lo mejor ahí. Estoy muy agradecido, me trataron muy bien. A la gente del Barça, que se contactó conmigo y fueron increíbles. Sabía que venía a uno de los mejores equipos del mundo, pero las cosas pasan por algo. Me trataron muy bien, a la gente también. A la selección argentina también, que es lo que más amo. Gracias a todos por venir en este momento. A mi familia, que están todos. Gracias a mis compañeros que me ayudaron a crecer”. Desde afuera, Sofía lo miraba emocionada. Ella es la mujer que lo acompaña en el momento más difícil de su vida.