El "japonés de Boca" renunció a su trabajo para venir a ver la semifinal de la Libertadores

Cada vez que juega Boca, él es noticia, desde la final de la Copa Libertadores l año pasado de la Copa Libertadores. Isamu Kato es un hincha xeneixe de Japón que ya visitó el país al menos 13 veces para ver al club de sus amores. Y como no podía ser de otra forma estará presente mañana para el encuentro por la semifinal de la Copa ante River; pero para eso tuvo que renunciar a su trabajo.

Kato, en un breve dialogo con el diario Clarín, contó que antes de embarcarse en un viaje de 33 horas desde Saitama hasta Buenos Aires tuvo que dejar su empleo de empacador de alimentos y medicamentos pero que mucho no le preocupa debido a que tiene un mente un emprendimiento de ropa.

“Son camisetas y toallas. Primero tendrán los colores de Boca y, si todo sale bien, voy a seguir con equipos como River, San Lorenzo e Independiente", contó y adelantó que se venderá tanto en Japón como en Argentina.

¿Cómo es que se hizo hincha de Boca?

En una entrevista a TyC Sports, Kato contó que comenzó a simpatizar por Boca cuando vio la final de la Copa Intercontinental que Boca le ganó al Real Madrid en 2000. “Cuando Boca salió campeón vi ese partido por televisión. Antes de ese partido no sabía nada de Boca pero ese día vinieron 10.000 hinchas de Boca y desde el inicio hasta el final del partido no paraban de cantar. Me emocionó mucho”, agregó el oriental.