El mensaje de Paredes, la respuesta de Messi y el exabrupto de Neymar: las perlitas de la Selección Argentina en redes sociales

El sábado, la Selección Argentina comandada por los Lionel, Messi y Scaloni, le puso punto final a la racha de 28 años sin títulos, nada más ni nada menos que en el mítico estadio Maracaná contra Brasil. La albiceleste no solo logró la Copa América, sino que además le quebró una marca impresionante al país anfitrión: hasta el 10 de julio, Brasil siempre se había coronado campeón cada vez que albergó la competencia y tampoco conocía la derrota de local por torneos de Conmebol.

Sin embargo, un gran pase de Rodrigo de Paul y una definición consagratoria de Ángel di María fueron suficientes para quebrar la mala racha que venía sufriendo la albiceleste desde hace casi tres décadas. La clave del título no solo estuvo sostenida en el gran torneo que realizó el capitán rosarino, sino que además se sustentó en la unión, compañerismo y en el trabajo en equipo que supo forjar Scaloni durante estos últimos tres años.

Fue tal el compromiso de los muchachos que representaron los colores de la patria en el país vecino, que recién este último domingo dejaron el trofeo del certamen en el predio de Ezeiza de la AFA y separaron por primera luego de 45 días de concentración en una estricta y efectiva burbuja sanitaria. Sí, ninguno de ellos se distanció del plantel y se corrió del gran objetivo en mente en este mes y medio: ganar la Copa América en Brasil.

Por eso no sorprende la reacción de La Pulga este lunes, mucho más tranquilo y tras haber celebrado su primer título con la selección mayor de fútbol con su entorno, al responder una publicación que realizó Leandro Paredes en Instagram. Y es que resulta que el jugador del PSG compartió una foto en la que se lo ve debajo de uno de los arcos del Maracaná junto a De Paul, Di María, Sergio Agüero, "Papu" Gómez, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi y el propio Messi.

A todos ellos se los ve sumamente felices, exhibiendo sus medallas de "campeones" y, claro está, rodeando la tan anhelada Copa América. Junto a la postal, Paredes publicó una serie de emojis de corazón, medallas, trofeos, aplausos y la bandera Argentina. El mensaje del mediocampista fue celebrado por una enorme cantidad de hinchas y compañeros, pero fue el mensaje de Messi el que resaltó del resto.

Al parecer, Antonella Roccuzzo, su mujer, y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, no son de madrugar o de desayunar con mate como el delantero del Barcelona, por lo que, a modo de broma, se descargó con su compañero de Selección: "Me levante hoy para los mates y no había nadie loco", comentó el "10". Entre risas, Paredes le dijo que le enviara "el número de la habitación" para ir, mientras que De Paul fue mucho más contundente: "Los extraño".

Entre risas, quien también respondió al comentario de Messi con un gracioso exabrupto fue Neymar, quien además de ser íntimo amigo de La Pulga, es compañero de Paredes en el conjunto francés. El astro de Brasil parece haber digerido un poco mejor la derrota y atinó a decirle "Puto" al rosarino en tono de burla y en una muestra más que ellos no son rivales futbolísticos, sino que simple amigos que defienden camisetas distintas.

Luego de una extenuante temporada con Barcelona, Messi había llegado al país el 26 de mayo e inmediatamente se metió en la burbuja sanitaria que organizó la AFA para encarar los partidos de las Eliminatorias y la Copa América. Este domingo, 11 de julio, finalmente él y el resto de sus compañeros pudieron volver a sus casas. Se fueron retirando en varias tandas del predio en autos de familiares o en combis para iniciar el merecido descanso. Aunque esta vez, con las medallas de campeones.