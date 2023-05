El padre de Messi desmintió el pase a Arabia: "Engañan sin pruebas a favor de sus intereses"

Las papas arden y la tranquilidad no parecer llegar hacia Lionel Messi, que después de lograr uno de los mayores sueños de su vida, ser campeón Mundial, su vínculo con el Paris Saint Germainn comenzó a quebrarse poco a poco, hasta que llegó la confirmación de que la relación está totalmente terminada a tal punto de que el rosarino no renovará su contrato después del 30 de junio.

Cuanto más se acercaba la fecha, más eran los rumores, las preguntas y las dudas sobre el futuro del máximo ídolo de la Selección Argentina. En primer lugar, si se daba su regreso a Barcelona, aunque todo parece indicar que no se podrá efectuar, debido a los gastos e inversiones que deberá hacer el club catalán para que eso suceda. También se lo ligó con el Inter de Miami, ya que hace poco tiempo el 10 compró un departamento allí y podría estar cerca del club, y otra de las opciones que aparecen en su radar es finalizar su carrera en alguna institución proveniente de Arabia Saudita. La realidad es que todos quisieran tener al mejor jugador del mundo en su equipo, y la última palabra la tendrá él. Todavía puede sorprender...

Lo que sí está confirmado hasta ahora, es que no seguirá vinculado al club de París una vez que termine su contrato, dado que la relación se terminó de romper con la sanción que le aplicó el club, luego de haberse ausentado al entrenamiento posterior a la derrota en el torneo, tras viajar a Arabia Saudita con su familia por compromisos publicitarios.

La sanción en cuestión, depara que Messi no podrá entrenar con el equipo durante 15 días, no competirá ni tampoco cobrará el sueldo de esa quincena. Además, se perderá los partidos y podrá regresar a la competencia el domingo 21 de mayo ante Auxerre, si es que el entrenador decide hacerlo jugar.

A raíz de esto, fue él quien decidió grabar un vídeo pidiendo disculpas por lo cometido.

“Quería hacer este vídeo por todo lo que está pasando. Antes que nada, pido obviamente perdón a mis compañeros, al club, y sinceramente pensé que íbamos a tener libre después del partido, como iba pasando durante las semanas anteriores”, aseguró.

Y cuando parecía que todo su alrededor se había empezado a calmar… llegó el padre de Messi, Jorge Messi, con un comunicado a través de su cuenta oficial en Instagram en contra de los periodistas y todos los que están hablando del futuro de la Pulga “sin aportar pruebas”.

Comunicado

“No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG. Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión.

Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no termine la temporada.

Me parece una falta de respeto hacia los medios donde responden, que haya quienes engañen de manera consciente y deliberada, sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones, y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses. Tendrían que explicar porqué no contrastan las informaciones... No querrán que una verdad les arruine sus “noticias””.