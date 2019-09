El "Peque" Schwarztman se hizo enorme y le ganó al sexto del ránking en octavos del US Open

En una victoria inesperada, el argentino Diego Schwartzman (quien se ubica en el puesto número 21° del ranking ATP) le ganó en cuatro sets al tenista que se ubica sexto, el alemán Alexander Zverev en el US Open.

When you reach your third Grand Slam quarter-final. 😛 @dieschwartzman | #USOpen 🎥: @usopen pic.twitter.com/61MZMxjK3S

El cotejo fue por los octavos del final del último Grand Slam del año y, allí, el porteño perdió 3-6 en el primer set, para luego reponerle e imponerse en los siguientes por 6-2, 6-4 y 6-3.

Diego on fire! 🔥@dieschwartzman will play for a spot in the @usopen semifinals! Vamos! #USOpen pic.twitter.com/1yXiwhmCmQ