El plan de Messi para volver al Barcelona, la oferta del Inter de Miami y el pedido de su familia

El próximo objetivo de Lionel Messi es la Copa del Mundo. Mientras disputa la Ligue 1 y la Champions League con el París Saint Germain, el 10 no puede sacarse de la cabeza que el de Qatar 2022 podría ser su último mundial. De hecho, es algo que ya le comunicó a sus compañeros del seleccionado albiceleste. Y ese torneo marcará un antes y un después también en su futuro.

Es que según dejó trascender el rosarino, será tras la finalización del Mundial cuándo comenzarán las negociaciones por lo que serán sus últimos años en el más alto nivel del fútbol. “En enero o en febrero voy a decidir qué hacer”, les dijo a sus allegados. Pero los tiempos son más rápidos que el propio Messi y los rumores ya corren por Europa y América.

¿Cuál es la noticia? Messi vuelve al Barcelona. La fecha de su regreso al equipo que lo vio nacer y con el que ganó todo será el 1° de julio de 2023, un día después de que finalice su contrato con el PSG. Desde España, fueron varios los periodistas que negaron la información, pero tras dos temporadas en París, Messi está listo para pisar nuevamente el césped del Nou Camp.

El único obstáculo en ese destino sería un contrato aún más jugoso con el Inter de Miami, quien ya lo tentó en varias oportunidades. Pero, aunque Lionel ha dicho en varias ocasiones que le encantaría vivir en Miami, todavía no ha llegado el tiempo de dejar Europa. Mucho menos cuando él siente que tiene mucho para dar. De muestra basta verlo con una pelota frente a los mejores del planeta.

Su desempeño, sus goles y sus récords continúan maravillando a todo el planeta. Pero en su intimidad, Messi no la pasó también durante los últimos años. Su insólita salida de España y su llegada a Francia fueron duros golpes en su ámbito profesional y privado. Hace un tiempo, Leo dijo en una entrevista: “Ahora me siento bien, anteriormente la pasé mal, no termine de encontrarme nunca”. Y es que el cambio de ciudad pesó para él, para su esposa Antonela Roccuzzo y para sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

De hecho, la familia pasa más tiempo en Barcelona que en París y el regreso a tierras catalanas tiene que ver con el fuerte arraigo que sienten con ese lugar. Por eso, casi ocho meses antes de la finalización de la unión contractual con el PSG, la palabra de Antonela fue determinante para que Messi decida que no renovará con el PSG y que marcará su regreso al club que lleva en su corazón.

Por ese motivo, las repercusiones ya llegaron a los entrenamientos del Camp Nou, donde Xavi, ex compañero de Lionel y actual entrenador del equipo, afirmó: "Pienso que la Champions es más complicada porque cualquier detalle te envía fuera. Creo que fue Leo el que dijo que no siempre la gana el mejor, y es así, la Liga es más justa. y lo de Leo, a ver como se da, pero no es momento de hablar de Leo, le queremos mucho pero no le hacemos un favor a él si hablamos de eso. Hay que dejarle que disfrute ahora de París".

Hace un tiempo, Xavi también había dicho: "Ya dije en su momento. Es una utopía centrarnos en Leo. Me gustaría que no se hubiera acabado la etapa de Messi. Creo que se merece una segunda oportunidad, una última oportunidad, pero eso es el año que viene. Tiene contrato. Me gustaría. Sí". Parece que el deseo se le va a cumplir. Solo tiene que esperar unos meses más.