El presidente de la CONMEBOL denunció a Chilavert por tildarlo de "payaso fracasado"

Se cansó. Desde su entorno son más contundentes y afirman que se hartó. Lo cierto es que Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), denunció por calumnias e injurias a su compatriota José Luis Chilavert.

Es de público conocimiento que desde que incursionó en Twitter allá por enero de 2017, el ex arquero de la selección paraguaya siempre se mostró muy crítico del organismo sudamericano de fútbol y acusó de “corrupto” a su titular en más de una oportunidad. Además, critica con dureza a la dirigencia de la entidad, razón por la cual fue denunciado.

Domínguez se cansó de las reiteradas críticas del portero guaraní y lo acusó de “calumnia, difamación e injuria” en su presentación realizada el 23 de abril en el Juzgado Penal de Sentencia N° 2 de Asunción. Chilavert fue notificado este último lunes de la denuncia y citado a una audiencia que se celebrará el viernes 16 de junio si así lo permite la cuarentena.

De hecho, el presidente de la Conmebol ya les avisó a sus íntimos que no participará de la misma, que no buscará llegar a un arreglo con el ex arquero y que su intención es enfrentarlo en los Tribunales, donde Chilavert deberá demostrar con “pruebas” sus dichos en contra del organismo que viene cuestionando diariamente desde que asumió Domínguez, el 26 de enero de 2016.

Al ser notificado de la denuncia, Chilavert escribió como respuesta en su cuenta de Twitter: "Por fin me abrieron las puertas de la Corrupbol, ahora el mundo del fútbol se va a enterar de los manejos turbios de Domínguez y sus séquitos. Es la lucha de clases en Paraguay. Soy el pueblo paraguayo contra los clanes políticos que tanto daño le hacen al Paraguay".

Por fin me abrieron las puertas de la Corrupbol, ahora el mundo del fútbol se va a enterar de los manejos turbios de ADominguez y sus https://t.co/fQ6As99QkE la lucha de clases en Py,soy el pueblo Pyo contra la clanes políticos,que tanto daño le hace al Py.🧤🧤💪🇵🇾 — José Luis Chilavert (@JoseLChilavert_) May 27, 2020

Claudio Lovera Velázquez, abogado de Domínguez, detalló que “la acusación a Chilavert fue admitida por el juzgado. Habrá juicio oral y público contra Chilavert salvo que las partes quieran llegar a un acuerdo". Algo que –según le explicaron a BigBang- no ocurrirá.

"La mediación se realizará el 16 de junio a las 10 de la mañana y vamos a cumplir, pero Domínguez quiere ir a juicio oral y público. Un juicio oral en Paraguay se resuelve en una semana”, agregó el abogado. “Chilavert fue mi ídolo. Siempre recordamos su desempeño deportivo, pero ahora no implica en mi labor profesional. Tenemos muchas pruebas y vamos a pedir la prisión de Chilavert”, confió el representante de Domínguez.

De hecho, puntualmente Domínguez acusa al ex arquero de Vélez de manchar su honor y reputación por una serie de expresiones realizadas el año pasado, en las que trató de “payaso fracasado” al titular de la Conmebol luego de que esta decidiera apartar al presidente de la AFA, Claudio Tapia, de la representación interina del organismo ante el Consejo de la FIFA.

En aquella oportunidad, Chilavert sentenció: "La Corrupbol está más sucia que nunca. En la Corrupbol no existe democracia y la libertad de expresión. Todo está contaminado en el mundo Corrupbol. Domínguez eres un payaso fracasado. Transparencia cero, eres un títere de Brasil y los Pdtes de las Asociaciones son tus lacayos que traicionan a su colega por dinero".

Domínguez eres un payaso fracasado.Transparencia cero,eres un títere de Brasil y los Pdtes de las Asociaciones son tus lacayos que traicionan a su colega por dinero.Nada es eterno y pronto visitarás a Napout en USA. — José Luis Chilavert (@JoseLChilavert_) July 23, 2019

Según le detallaron a este portal, en este marco el ex guardameta afirmó que "puede demostrar todo lo que manifestó" durante el último tiempo y remarcó que irá hasta las últimas consecuencias. Por esa razón, contrató los servicios del mediático y prestigioso abogado Pedro Wilson Marinoni y sostuvo que la intención de Domínguez es solo "asustarlo y amedrentarlo", algo que -adelantó- no pasará.