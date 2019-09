El show de Diego: emoción, debut y hasta abrazo en vivo con la hermana de Cristina Kirchner

Diego Maradona finalmente fue presentado oficialmente como técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata en el marco de un entrenamiento a puertas abiertas en el estadio Juan Carmelo Zerrillo. Visiblemente emocionado, con lágrimas en sus ojos, el “Diez” le agradeció a la dirigencia del club. Luego, en una conferencia de prensa, cargó contra varios de los dirigentes del fútbol argentino por no haberlo ido a buscar antes para darle una posibilidad.

“Lo del doping del 94 no se lo cree ni un pibito de cinco años. Lo que pasa es que no vendían ni un billete y necesitaban que Argentina fuera con Maradona. Cuando vendieron todo me limpiaron. Era una de las selecciones más divertidas en las que yo jugué”, lanzó punzante el Diego en su primera conferencia de prensa como técnico del Lobo.

“Me vinieron a tentar muchos equipos de mucho más de la tabla y les dije que no”, arrancó Diego al explicar los motivos por los que decidió aceptar el desafío de dirigir a un equipo que se encuentra muy complicado con los promedios. Al finalizar la conferencia, la hermana de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gisselle, le entregó el llavero que usaba su difunta madre, Ofelia, que era fanática de la institución.

"A Simeone le decía que se quede atrás: ‘Vos no podés jugar adelante mío por si yo la pierdo’. Agarraba la pelota y picaba. ‘Cuál es la letra que no entendés o la palabra que nunca escuchaste... No vayas hermano, no vayas’, de decía. Y bueno, pero era un equipazo, con Chamot, el Negrito Cáceres, por favor, por favor".

"Al Cani lo recordamos todos por el gol de Brasil, que quería gritar; yo gritaba hacelo, hacelo, cuando vi que la red se movía dije ‘gracias Cani por el amor de Dios’. Taffarel se le plantó bien. A Cani lo quiero mucho, porque no estaba pasando un buen momento. Le quiero mandar un abrazo enorme de amigo".

Antes de la conferencia, en un breve intercambio con la prensa, Maradona remarcó que lo sorprendió el recibimiento de la gente. “Hoy me sentí en el cielo cuando toda la cancha gritaba Diego, Diego”, afirmó el DT que tendrá como ayudante de campo al ex Banfield, Sebastián “Gallego” Méndez.