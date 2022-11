¡El tiro por la culata para Qatar! La rebeldía de Dinamarca y los equipos que se le pararon de manos

El Mundial de Qatar 2022 da tela para cortar. Hay muchas polémicas alrededor del evento deportivo más popular que se celebra cada cuatro años. Desde el proceso de elección de la sede -ya que se habla de sobornos millonarios-, a las paupérrimas condiciones de los trabajadores migrantes, las discriminaciones y la falta de derechos de las mujeres, la suspensión de Rusia por la guerra contra Ucrania y hasta la persecución al colectivo LGBTIQ.

Al respecto de esta última, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció que impondrá sanciones económicas y deportivas a las selecciones y jugadores que se atrevan a protestar en contra de ellos. Una de las más llamativas es que prohíbe el uso del brazalete arcoíris “One Love”, en apoyo al colectivo LGBTIQ.

Por este motivo, varias de las selecciones quedaron en la mira porque habían anunciado que iban a permitir que sus capitanes utilizaran el brazalete. Sin embargo, renunciaron a esa posibilidad ante la prohibición oficial. Estas eran Inglaterra, Gales, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Suiza.

Ahora bien, el foco está puesto en Dinamarca; que podría irse de la FIFA por manifestarse en contra de esta actitud del máximo organismo del fútbol mundial. La Federación Danesa de Fútbol (DBU) comunicó el miércoles que “no descarta abandonar la FIFA”.

El presidente del organismo danés, Jesper Moller, explicó que la DBU abrirá un "período de reflexión" sobre el tema, pero no descartó la "medida extrema” de abandonar la FIFA “si ésta no modifica su oposición al uso del brazalete”. Además subrayó que la DBU es una de las federaciones que no prestó su "aval" al ítalo-suizo Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA, para su reelección.

Los jugadores de Alemania se taparon la boca en forma de protesta contra la FIFA

Alemania había decidido que sus jugadores no utilicen la cinta "One Love", no obstante el conjunto alemán habló sin hablar. Este miércoles, antes del debut ante Japón, el seleccionado se tapó la boca para la foto oficial, haciendo alusión a una mordaza. "Prohibirnos la venda es como prohibirnos la boca. Nuestra postura se mantiene", avisaron.

Stefan Simon, portavoz de la Federación Alemana de Fútbol, manifestó que ya pusieron en marcha acciones legales contra la FIFA y compartieron en sus redes sociales. "Con nuestro brazalete de capitán queríamos dar ejemplo de valores que vivimos en la selección: la diversidad y el respeto mutuo. Sea ruidoso junto con otras naciones. No se trata de un mensaje político: los derechos humanos no son negociables".

Por su parte, el arquero Manuel Neuer si bien no usó la cinta arcoíris, sí lució el de "No discriminación".

La FIFA le prohibió a Bélgica que use la palabra "amor" en su camiseta

La camiseta de la selección belga es blanca con muchos colores llamativos a los costados y con una etiqueta en el cuello que lleva inscripto “Love (amor). Si bien se creó para homenajear al festival Tomorrowland que se festeja en ese país y regresó este año luego de tres de ausencia por la pandemia por COVID-19; con la pelota ya rodando en varios estadios y en pleno mundial, por miedo al problema, decidieron salir jugar con la camiseta roja frente a Canadá.

Jugadores de Inglaterra rechazaron violaciones a derechos humanos en Qatar

Este lunes, todos los jugadores de Inglaterra se arrodillaron para denunciar las violaciones a los derechos humanos que son públicas en Qatar, antes del inicio del partido frente a Irán. El gesto había sido anunciado con anticipación por el técnico del equipo inglés, Gareth Southgate. "Hemos debatido el tema de arrodillarse. Sentimos que debemos hacerlo. Es lo que hemos apoyado como equipo y hemos hecho durante un largo tiempo", indicó.

No es la primera vez que jugadores de ese país recurren a esta forma de protesta. El gesto surgió en el marco de las protestas del movimiento Black Lives Matter como un símbolo contra la discriminación.