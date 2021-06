El VAR de BigBang: de la furia del youtuber de Piqué estafado por la Conmebol a la gambeta millonaria de Messi

La ira de Ibai Llanos por no haber podido transmitir los partidos de Copa América

Ibai Llanos, uno de los youtuber más importantes de España y de todo el mundo, se alió con Gerard Piqué y su empresas Kosmos para comprar las derechos de la Copa América. Días atrás, el streamer vasco anunciaba que era el encargado de transmitir los partidos más importantes de la competición sudamericana para todo el continente europeo. Pero esto no sucedió durante los últimos encuentros del torneo, debido a que presentó algunos problemas de señal. Por ejemplo, Ibai no pudo pasar el segundo tiempo de Paraguay - Uruguay y de Argentina - Bolivia. Pero además, el primer tiempo lo transmitió con varias interrupciones.

En esa contexto, Ibai disparó con todo en Instagram: "Para todo el mundo, no lo podemos emitir la segunda parte. No nos llega la señal de la Copa América. Pudimos la primera parte y era un bonito partido con dos goles de Messi. Se para la señal cada cinco segundos, se congela la pantalla, no se puede ver el partido".

En esa misma línea, agregó: "Tuvimos la pantalla dos minutos en negro. Hablamos con la gente que se encarga y nos dicen que no pueden hacer nada. Están teniendo problemas con el satélite y no se puede ver nada y me estaba poniendo de los nervios".

Con el correr de las historias, fue subiendo temperatura: "A mi me jode más que a nadie, porque al final compramos los derechos e hicimos todos los partidos pero no se puede emitir un partido si cada tres segundos se frena la imagen, no tiene sentido esto".

Por último avisó: "Nos jode mucho, más cuando juega Uruguay, Argentina de Messi. Pero es que no se puede hacer nada. Espero que para los cuartos de final esté todo solucionado, les pido disculpas a todos".