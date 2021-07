El VAR de BigBang: de la maldición que Messi buscará romper ante Colombia al proyecto de la "EuroAmérica"

Gustavo Alfaro y el gesto de Lionel Scaloni luego de eliminarlo de la Copa América

Tras la contundente derrota ante la Selección Argentina por 3 a 0, Gustavo Alfaro -DT de Ecuador- se lamentó que su equipo no haya podido aprovechar las chances que tuvo frente al arco y disparó: “Tuvimos las chances como para ponernos arriba. En el final es la sensación amarga porque la distancia en el marcador no fue la que hubo en la cancha. La respuesta que mostró el equipo en la adversidad fue buena".

En ese sentido, el ex técnico de Boca y Arsenal resaltó el gesto que tuvo Lionel Scaloni al finalizar el encuentro. "Nosotros sabíamos que era un partido en el que el que acierta gana y el que se equivoca pierde. Nosotros nos sentimos en el partido siempre, aún faltando 5 minutos, pusimos sobre el final a Campana porque estábamos forzando el empate. Lionel Scaloni me decía que no me engañe el resultado, me dijo ‘Tenés unos chicos que tienen un futuro bárbaro’", concluyó.