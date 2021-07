El VAR de BigBang: de la mascota que se infiltró en el vestuario a la respuesta de "Toti" Pasman

Pasman exigió el retiro de Di María y lo aniquilaron con un "LTA": su reacción

Un poco de mala leche. Después de exigirle en vivo a Lionel Scaloni que no le diera la titularidad a Ángel Di María quien, paradoja del destino mediante o una muestra de superioridad deportiva épica, le dio a la Argentina el título de Campeón de América con un golazo en el Maracaná; el periodista deportivo Juan Carlos "Toti" Pasman fue duramente cuestionado y criticado.

"Yo me quiero poner de rodillas, como hincha de la Selección. Le pido a Scaloni: no lo pongas más a Di María como titular. ¿Qué hicimos los hinchas para ver trece años seguidos a Di María de titular? Por favor, Scaloni, no lo pongas más. Lo sacás y te pone cara de culo. Lo llamaste de nuevo por sus declaraciones y porque lo quiere Messi, pero por favor. Con respeto, es un crack, es millonario; pero por favor, de titular no más. No más Di María", fue el crudo análisis del periodista deportivo antes de la final.

La primera respuesta la recibió por parte de la siempre picante Jorgelina Cardoso, mujer del hombre del París Saint Germain. Recogió el guante fue la mujer del deportista, que tras la histórica victoria del conjunto argentino en el Maracaná compartió el video desde su cuenta de Instagram y lo acompañó con una lluvia de emoticones de risas. ¿El detalle? Cerró el video parafraseando a Maradona, quien supo responderle a Pasman en plena conferencia de prensa: "La tenés adentro".

Tras la victoria, la mujer de Di María le dio una entrevista a TyC Sports y declaró: "Me fui a festejar con la gente al Monumento a la Bandera, una locura. Es mi cumpleaños también. Así que fue una locura. Hablé con él, estaba feliz. Se reía, lloraba, no se entendía nada porque estaba en el Monumento. Yo le mostraba a la gente también. Una locura todo. Se merecía muchísimo esto, él estaba castigado. Y ustedes lo saben. Nunca bajó los brazos. Dijo que si tenía que ir al banco o si tenía que jugar diez minutos... Estaba enojado cuando no fue convocado porque sabía que tenía algo para dar. Él no responde en las notas, lo hace en la cancha".

Como era de esperarse, miles de hinchas de la Selección se volcaron a las redes sociales para cruzar al periodista deportivo. Una de ellas fue nada más y nada menos que Flor Peña, quien compartió el video de Pasman y le escribió: "Cuando confunden dar su opinión con ser irrespetuosos. Cuando confunden la sinceridad con la agresión. Por esto les cantan. Te manda saludos Di María, cielo".

¿Cuál fue la respuesta del periodista? Al igual que cuando el propio Diego Maradona le espetó el ya histórico "la tenés adentro" en plena conferencia de prensa, Pasman se llamó a silencio, compartió algunos mensajes de hinchas de la Selección y prometió hacer el análisis del partido esta noche desde su programa. ¿Pedirá disculpas, al menos?