El VAR de BigBang: de la viveza de jugar en Calama, al malestar y las burlas de Dibu Martínez

Calama, un lugar desafiante que Chile eligió para torcer su suerte

La Selección Argentina ya está en Qatar 2022, pero Chile todavía debe conseguir varios resultados si no quiere vivir otro mundial por televisión. La Roja no quiere dejar ningún detalle a la suerte y eligió la altura de Calama para disputar los próximos encuentros por Eliminatorias.

Si bien no son los 3640 de altura La Paz, el encuentro tendrá lugar en el estadio Zorros del Desierto con 2260 metros sobre el nivel del mar.

Este repentino cambio de localía (las autoridades chilenas elevaron este pedido a la Conmebol en noviembre del año pasado) no molestó a la Argentina, pero sí enfureció a Perú, próximo rival del seleccionado chileno. "Chile va a jugar en Calama, otra vez te hablo de los detalles, pero ¿qué tiene que hacer Chile en Calama, por qué puede jugar en Calama? Bueno, que lo haga es legal, pero no es ético, lo legal y lo ético me parece que no siempre coinciden", dijo el periodista peruano Pedro García.

En ese sentido, resaltó que al recurrir a este estadio, Chile está sacando ventaja. "Están en su derecho, ahora yo soy respetuoso de Chile, a mí me parece que los chilenos están haciendo lo que tienen que hacer, tratar de sacar ventaja, que no me guste a mí es mi problema, mi reclamo es el siguiente, por qué nadie dijo nada, por qué nadie protestó. Que Chile vaya a jugar en Calama desvirtúa toda la eliminatoria, jugaron todo el resto de los partidos en Santiago y ahora a Calama, por qué en Calama. Argentina va a San Juan y no pasa nada, porque no hay el polvillo de Calama, la altitud de Calama, es normal, lo de Calama no. Calama es un lugar rarísimo para jugar una eliminatoria", sentenció, muy molesto.