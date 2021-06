El VAR de BigBang: del cruce de la Selección de Chile en Mula a las lágrimas de Neymar

Las lágrimas de Neymar, a un paso de igualar una marca histórica de Pelé con Brasil

Anoche, tras la contundente victoria de Brasil ante Perú por 4 a 0, Neymar rompió en lágrimas al enterarse que quedó a un paso de igualar una marca histórica de Pelé, “Para mí es un gran honor ser parte de la historia de la selección brasileña. Para ser sincero, mi sueño fue jugar por la selección, pero nunca pensé en llegar a esos números. Estoy emocionado porque pasé por muchas cosas", contó.

Con su tanto, el crack del PSG llegó a los 68 con la camiseta de Brasil, lo que lo ubica a sólo 9 de alcanzar el récord histórico que ostenta Pelé, ganador de tres Copas del Mundo. Según el criterio de la FIFA, O Rei estableció su marca en 92 partidos, mientras que Ney ya disputó 107. "Fueron dos años muy complicados y esos números no son nada comparados con la felicidad de jugar para Brasil y representar a mi país y a mi familia en momento muy difíciles para el mundo entero”, manifestó, emocionado, el futbolista.

Una vez finalizado el encuentro contra el equipo de Ricardo Gareca, Pelé utilizó sus redes sociales para felicitar a Neymar. “Cada vez que veo a este chico, sonríe. Es imposible no devolverle la sonrisa. Es contagioso Yo, como todos los brasileños, siempre me alegro cuando lo veo jugando al fútbol. Hoy ha dado un paso más hacia mi récord goleador con la selección. Y estoy alentando que llegue allí, con la misma alegría que he tenido desde que lo vi jugar por primera vez”, escribió el campeón de tres mundiales. “Gracias... siempre serás nuestro REY”, le respondió el crack del PSG.