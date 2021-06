El VAR de BigBang: del "parche" en la camiseta de Chile a la felicidad del brasileño fanático de Messi

Ibai compró los derechos de la Copa América para transmitirla gratis en España

Ibai Llanos, uno de los youtuber más importantes de España y de todo el mundo, se alió con Gerard Piqué y su empresas Kosmos para comprar las derechos de la Copa América. Tal y como lo anunció el streamer vasco, será el encargado de transmitir los partidos más importantes de esta competición para todo el continente europeo. De hecho, el viernes, durante la madrugada española, Ibai superó los 100.000 "viewers" en su plataforma de Twitch con la victoria de Argentina sobre Uruguay por 1 a 0.

Pocas antes de su primera transmisión, el español no dudó en mostrarse feliz con la posibilidad de transmitir el torneo organizado por CONMEBOl. "Lo he asimilado durante unos días y aún estoy flipando: la Copa América 2021 se va a ver con imagen y de manera totalmente gratuita en España en mi canal de Twitch", anunció. Cabe mencionar que Ibai no estará solo en esta nueva aventura. La adquisición de los derechos de la Copa América lo hizo en colaboración con Kosmos, empresa presidida por Gerard Piqué.