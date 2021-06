El VAR de BigBang: del pésimo estado de la cancha donde jugará Argentina a la indignante sanción de la Conmebol

El conmovedor mensaje de Pelé por el homenaje de la Conmebol a Maradona

En la previa del partido, la CONMEBOL le dedicó un impresionante homenaje a Diego Armando Maradona. “Rendimos tributo a uno de los más grandes jugadores de la historia, Diego Maradona. La Conmebol ha preparado un espectáculo sin precedentes que celebra y destaca la trayectoria del genio del fútbol mundial”, explicó el organismo que regula el fútbol del continente.

En la previa del partido, Conmebol había prometido “una sorprendente producción audiovisual en reconocimiento a la trayectoria deportiva y legado de Diego Armando Maradona. Un trabajo realizado en tiempo récord, que atravesó cambios de locación y diversos desafíos, pero siempre encarado con pasión y profesionalismo. Un show que combina sorprendentes recursos audiovisuales, música, tecnología y fuegos artificiales, para deleitar al público detrás de las pantallas”.

Los efectos audiovisuales se replicaron en los millones de televisores prendidos alrededor del mundo. Una de las primeras imágenes fue todo un símbolo: el abrazo de Maradona y Pelé durante “La Noche del Diez”, el programa que Diego comandó por la pantalla del Trece.

También hubo un repaso por todas las camisetas que vistió el ídolo, el gol a los ingleses en el mundial de México en 1986 y cerraron el homenaje con un fragmento de su discurso el día de su despedida del fútbol en la Bombonera, durante el 2001: “Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol, que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen”.

Lo cierto es que Edson Arantes do Nascimento, mundialmente conocido como Pelé, aprovechó la oportunidad para realizar un comentario en sus redes que hizo emocionar a todos los amantes del fútbol. “¡Qué hermoso tributo! No tengo palabras para describir el sentimiento al ver este video”, fueron las palabras del crack brasileño en su cuenta oficial de Twitter.