El VAR de BigBang: del viral de Chile rompiendo la burbuja en la Copa América al reclamo de Di María

El gesto de La Pulga, cuando parecía que no iba a jugar contra Paraguay

En un principio, Lionel Scaloni le había comunicado a Lionel Messi que no lo iba a tener en cuenta para el partido ante Paraguay debido al trajín que venía teniendo el capitán argentino por el final de temporada y sobre todo por la seguidilla de encuentros con la Albiceleste.

Pero La Pulga finalmente jugó todo el partido y si bien la merma en su físico se notó sobre el final, la Selección Argentina venció por 1 a 0 a Paraguay y clasificó para los cuartos de final de la Copa América. En este contexto, Mariano Closs contó en su editorial que efectivamente el entrenador tenía la intención de sentar en el banco al capitán, reveló por qué Scaloni cambió su postura y dio a conocer el gran gesto que tuvo Messi para con un compañero al enterarse de que jugaba.

Según el periodista de ESPN, Scaloni "habló con Messi a la mañana", pero remarcó que después se desdijo. "Fue real esto: ‘mirá que hoy no vas a jugar’. Pero me contaron también que le aconsejaron los del cuerpo técnico que no hable, que no le diga a tal jugador, en este caso Messi, hoy no te pongo porque después vas y le decís que sí lo pones y vas a complicar todo”, indicó Closs.

Y continuó: “Y me dijeron que también hubo un buen gesto de Messi. Porque Messi una vez sabido que ya le había dicho Scaloni ‘vos hoy no jugas’ y después va y le dice ‘bueno vas a jugar’, Messi le respondió: ‘pero hay un compañero al que ayer le dijiste que tenía que jugar y al sacarme a mí estás quedando mal con un compañero’. Buen gesto de Messi. Creo que Scaloni tuvo miedo a perder el partido sin Messi y que el periodismo le cayera diciendo que la selección argentina sin Messi no puede jugar”.

Según contaron en el ciclo deportivo, el domingo, un día antes del encuentro, Scaloni habló con Messi y le dijo que no iba a ser de la partida. "Ahí Messi le respondió ´hacé lo que tengas que hacer´, pero después se dieron cuenta de que no había caído del todo bien la decisión. A Messi no le gusta salir nunca y eso se sabe. El equipo iba a ser con cinco defensores y el que iba a jugar era Lisandro Martínez”, contó Esteban Edul, mientras que Closs acotó: “Messi ahí le dijo ‘dejá que yo lo arreglo, yo hablo con él’”.