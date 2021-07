El VAR de BigBang: la previa del partido de Argentina y el mensaje de Ruggeri a Neymar

Ruggeri y la amenaza contra Neymar: "Le pegaría una buena patada"

Brasil ayer derrotó a Perú, por las semifinales de la Copa América, y con el 1-0 selló su clasificación a la final, mientras espera por el resultado de Argentina vs Colombia para conocer el rival al que enfrentará. Pero la noticia no es la victoria del conjunto verdeamarelo sino las repercusiones que dejó el partido.

Una de las que se volvió viral rápidamente es la respuesta que tuvo el ex campeón del Mundo devenido en panelista, Oscar “Cabezón” Ruggeri. Es que en luego del partido, en ESPN estaban analizando lo que fue la actuación de Brasil. Y el ex defensor no dudó en dar su parecer sobre el delantero Neymar. “Cancherea y no tiene códigos en la cancha. Tiraba caños con el resultado 4-0 contra Perú. Le pegaría una buena patada”, afirmó.

Cabe recordar que Ruggeri es conocido por las fuertes críticas y su cuasi odio visceral contra Brasil, al punto tal de que él mismo admitió que no puede ver a un argentino con la camiseta de ese país. “Cuando ves al rival destruido y el partido liquidado, no podés hacer eso. Es cierto que es diferente, pero no como Leo”, remarcó.

Los reproches de Ruggeri contra Neymar ya habían tenido un capítulo anterior, luego del sufrido triunfo sobre Colombia. “¿Por qué no tiró caños cuando perdía e hizo la jugadita esa que siempre hace? Encima pegó dos patadones. Si hubiera sido otro, lo expulsaban”, manifestó.