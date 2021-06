El VAR de BigBang: los insólitos regalos que recibió Messi por su cumple y la furia de Colombia

La Conmebol consideró acertada la decisión de Pitana en el cotejo Brasil-Colombia

La Conmebol difundió el informe del VAR que convalidó el primer gol de Brasil ante Colombia luego de que la pelota rebotara en el árbitro Néstor Pitana y consideró "acertada" su decisión porque está dentro de las reglas de juego, pese a la polémica que generó en los colombianos, los cuales se sintieron perjudicados.

"La decisión de Pitana está dentro de las reglas de juego, la jugada no se incluye en ninguna de las tres situaciones que hubieran obligado a detener el juego y reanudarlo con un bote a tierra", explicó la Conmebol en un comunicado que acompañó el video de la jugada.

"En el partido número 14 entre Brasil y Colombia a los 77 minutos se produce un ataque del equipo amarillo (Brasil) donde el balón toca al árbitro volviendo hacia atrás a un compañero y el árbitro decide seguir el juego ajustándose a la reglamentación", resaltó el informe del máximo organismo del fútbol sudamericano.

Las jugadas a las que aludió Conmebol que podrían haber determinado otra decisión del misionero Pitana son las tres que figuran en el reglamento: la pelota no ingresó directamente al arco tras rebotar en el árbitro, no cambió de posesión y no inició un ataque prometedor.



La polémica se generó porque Colombia le ganaba 1-0 a Brasil en Río de Janeiro en un partido válido por el Grupo B cuando esa jugada cambió el resultado.

Brasil empató el partido con un gol de Roberto Firmino que se produjo luego de un rebote en el árbitro Pitana, que dejó continuar el juego y generó el reclamo del equipo colombiano aunque el VAR convalidó el tanto. En la última jugada del partido Brasil se quedó con el triunfo con un gol de Casemiro de cabeza.