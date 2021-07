El VAR de BigBang: Messi eliminó a Yerri Mina de Instagram y el "fantasma" de Brasil

Messi le puso punto final a su vínculo con Yerri Mina: lo dejó de seguir en las redes sociales

No hace mucho, Yerry Mina se había mostrado feliz por llegar al Barcelona y así hablaba de Lionel Messi, figura y líder del equipo culé: "Para mí es especial estar con Messi. La primera impresión es la humildad. Estaba sentado en el banco y fue muy especial para mí cuando se acercó, se me erizó la piel. Siempre he sido hincha del Barcelona", había manifestado el colombiano al llegar a España.

Pero lo cierto es que la relación entre ambos se terminó de quebrar el último martes, tras la tanda de penales que depositó a la Argentina en la final de la Copa América. Luego del penal que Emiliano Martínez le detuvo al zaguero colombiano, el capitán argentino explotó en un grito de desahogo y en un festejo para Mina: "Baila ahora, baila ahora". Pero no conforme con eso, La Pulga dejó de seguir a Yerry Mina en Instagram, con el cual había entablado una "amistad" virtual al llegar a Barcelona.