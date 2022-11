¡En vos confiamos, Pulga! El pedido de Messi a la hinchada

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, salió a hablar luego de la derrota en el debut del Mundial de Qatar 2022 frente a Arabia Saudita y remarcó que es tiempo de "estar más unidos que nunca" para ganar los dos partidos que restan del Grupo C, , mientras que pidió "que la gente confíe" en el grupo.

"Hace mucho no pasamos por una situación así. Tenemos que estar más unidos que nunca para salir, nos quedan dos partidos que tenemos que ganarlos. Ahora tenemos que demostrar que somos un grupo de verdad. No hay excusas. Tenemos que estar unidos y levantar”, manifestó Messi en declaraciones a la prensa.

Y agregó: "Hicimos el gol muy rápido y después tuvimos un par de situaciones que fueron muy claras. Ellos cierran bien las líneas, en ningún momento pudimos encontrar el juego y en cinco minutos, con errores que tuvimos, nos encontramos 2 a 1 abajo y nos empezamos a desordenar".

"Sabíamos que era un equipo que si lo dejábamos jugar, tenía buenos jugadores y movía bien la pelota. Al mismo tiempo, que adelantaba mucho las líneas. Por eso tuvimos muchas situaciones de goles anulados. Quizás nos acelerábamos un poquito y no encontrábamos el momento justo para no caer en la trampa, pero no nos sorprendieron", continuó la "Pulga".

Respecto al vestuario después de la caída, señaló: "Hablamos todos, es un golpe muy duro porque no esperábamos empezar de esta manera. Estábamos confiados pero por algo pasan las cosas. Ahora tenemos que ganar o ganar, depende de nosotros. Es el primer partido, hay que corregir lo que hicimos mal e intentar volver a las bases de lo que somos".

Además, prosiguió: "Cuando se pusieron en ventaja se hizo todo muy cuesta arriba. Empezamos a buscar el empate a la desesperada y no se pudo. No encontramos el funcionamiento. Nunca nos terminamos de sentir cómodos".

"Le pedimos a la gente que confíe. Nadie esperaba arrancar de esta manera, pero que confíe que este grupo no los va a dejar tirados", cerró Messi.