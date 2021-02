Encontraron muerto al "Morro" García, figura y goleador de Godoy Cruz: "Estaba bajo tratamiento psiquiátrico"

El uruguayo Santiago Damián García Correa, mejor conocido como Morro, figura y goleador de Godoy Cruz, fue encontrado este sábado sin vida en su departamento de Mendoza. Según confirmaron las autoridades, el delantero decidió quitarse la vida luego de estar transitando por un duro periodo de depresión: estaba bajo tratamiento psiquiátrico.

Nacido el 14 de septiembre en Montevideo, el futbolista de 30 años se convirtió en el máximo goleador histórico del Tomba en Primera División con la extraordinaria cantidad de 51 goles. De hecho, fue el goleador de la Superliga durante la temporada 2017-2018 con 17 tantos, convirtiéndose en el segundo uruguayo en lograrlo. el primero había sido Santiago Silva en el Torneo apertura 2010.

Luego de jugar en las divisiones inferiores de Nacional y la selección uruguaya, El Morro García debutó oficialmente en la final de la liguilla Pre-Libertadores de 2008. En aquella oportunidad, el delantero ingresó por Diego Vera a los pocos minutos del primer tiempo y con su gol le permitió a Nacional vencer a Defensor Sporting.

Fue el goleador del Torneo Apertura 2010, convirtiendo 15 tantos en 15 partidos, de los cuales en dos oportunidades tuvo que ingresar desde el banco de suplentes. Se consagró goleador de la temporada 2010-11 con 23 goles, siendo el primer jugador formado en Nacional en lograr tal distinción desde el Campeonato Uruguayo de Fútbol 1986, cuando Juan Ramón Carrasco se convirtió en goleador con once tantos.

Sin embargo, a pesar de su talento goleador, por aquella época, se comprobó que consumió cocaína durante el transcurso de las finales del Campeonato Uruguayo. y en junio de ese año, se concretó su traspaso al Atlético Paranaense, convirtiéndose en la venta más cara de la historia del club brasileño.​

En Brasil su poderío ofensivo tampoco se detuvo. El Morro hizo su debut goleador en Paranaense el 23 de julio de 2011, convirtiendo los dos goles en la victoria 2-1 ante Botafogo. Luego de un pasaje por el fútbol de Turquía en el Kasımpaşa,​ retornó a Nacional a mediados de 2013 y un año más tarde fue transferido a River Plate de Uruguay.

En enero de 2014 estuvo detenido ´por protagonizar una batalla campal durante un amistoso entre Nacional y Peñarol. "Cuando nos mandaron a declarar, nos dijeron que iba a ser rápido. Pasaron varias horas y nada: eran como las 5 de la tarde y no habíamos almorzado. Estaba con Arismendi, Nacho González, el Vampiro Torres, Diego Scotti. Los de Peñarol estaban en otro lugar y nadie nos hablaba. ¡No nos hablaban! Eran las 10 de la noche y, de pronto, nos dijeron que nos sacáramos las cadenas, los cordones, los cinturones. Van al calabozo, nos dijeron. Hagan la última llamada, porque de acá no salen. Llamé a mi madre y a mi señora, para avisarles que no iba a volver", contó en una entrevista con La Nación.

El 6 de enero de 2016 llegó a Godoy Cruz para afrontar el torneo de Primera División de Argentina, donde conformó una dupla de ataque con el ecuatoriano Jaime Ayoví. Su primer partido en el "Tomba" fue ante Rosario Central, mientras que su primer gol fue contra Independiente en el empate 1-1 del 12 de febrero de ese año.

Su primer doblete con la camiseta del "Tomba" fue ante Banfield en una agónica victoria por 3-2. Volvió a anotar en la victoria 3-1 contra Patronato de Paraná y ante Olimpo de Bahía Blanca fue el autor del único tanto del encuentro. En el Clásico Cuyano, frente a San Martín de San Juan, convirtió el único tanto del encuentro con un gol de tiro libre. Rápidamente se ganó el cariño de los hinchas de la institución.

En la segunda mitad de la primera edición de la Superliga Argentina logró convertirse en el máximo goleador de Godoy Cruz en Primera División. A pesar de que varias veces fue pretendido por los grandes del fútbol local, actualmente lo habían separado del plantel a causa de una fuerte depresión que se originó a causa de la distancia que mantenía con su familia.

Cabe remarcar que su familia vive en Uruguay y debido a la pandemia, hace un año que no tenía contacto estrecho con ellos. A pesar de contar con varias propuestas para emigrar, su decisión fue quedarse en Mendoza y las alternativas que manejaba su representante (Daniel Fonseca) eran de Vélez, Estudiantes y Gimnasia. El delantero fue encontrado sin vida en su departamento de Mendoza. Al frente de las investigaciones se encuentra la fiscal Claudia Ríos.

"El cuerpo fue encontrado sobre la cama con un disparo en el parietal derecho con un arma de fuego calibre 22. Ahora hay que esperar el resultado de la necropsia, científica está trabajando. Sería imprudente decir cuándo sucedió, científica nos va a decir el horario y la causa, debemos esperar esos resultados", contó la fiscal.