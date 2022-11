"Es un dolor que no se curará jamás": se suicidó un juvenil de Aldosivi luego de que lo dejaran libre

Aldosivi de Mar del Plata otra vez en shock: el futbolista Samuel Rebollo se quitó la vida después de haber quedado libre del club. El joven de 20 años formaba parte de la Cuarta División y había llegado a jugar en el Tiburón a principios de este año, tras ser parte de Platense, Central Norte y Lanús, entre otros equipos.

Su muerte fue dada a conocer por los medios locales y confirmada por su papá, José, luego de dejar un sentido mensaje en su cuenta de Facebook: “Dejaste un dolor que no se curará jamás, mi negrito. Solo le pido a Dios y a la Virgencita que me dé fuerzas para seguir en esta pesadilla. Voy a buscarte, hijo, por tu descanso eterno”.

Rebollo fue dejado en libertad de acción por "cuestiones futbolísticas", pero ya tenía la edad para firmar su primer contrato. De acuerdo a lo que informó TN, fuentes de Aldosivi informaron que a todos los jóvenes de inferiores se les brinda un apoyo psicológico aunque, en este caso, “nunca había manifestado ningún tipo de conducta que los haya alertado”.

El club se comunicó con la familia y se puso a disposición. Además, suspendió por duelo las actividades en el predio este jueves. Hasta el momento, se desconoce el motivo por el que ocurrió el suicidio pero se cree que estuvo estrechamente vinculado a ser desvinculado de Aldosivi.

Otra tragedia en Aldosivi

En 2019, un hecho similar había ocurrido en la institución marplatense. Leandro Latorre de 18 años había tomado la misma decisión luego de quedar libre de la Sexta División, mientras se recuperaba de una lesión que sufrió. El delantero fue encontrado por sus familiares sin vida en el patio de su hogar, después de caer en una profunda depresión luego de su desvinculación del Tiburón en el que había jugado por ocho meses.

La salud mental de los futbolistas

La noticia del suicidio de Rebollo impacta al fútbol argentino, ya que hace exactamente un mes Rodrigo Rodríguez, de Gimnasia de La Plata, pero fue encontrado a tiempo por su familia.

Los problemas de salud mental de los futbolistas preocupa desde hace años debido a un informe que presentó la FIFA el año pasado, el 9% de los jugadores sufren depresión. Este número aumenta en aquellos futbolistas que están retirados, escalando a un 13%; 11% quienes padecen ansiedad y 28% quienes tiene problemas para dormir, según datos de la Federación Internacional de Futbolistas profesional (FIFPRO). Por tanto, lanzó la campaña #ReachOut para sensibilizar sobre estos problemas ya que el suicido es la cuarta causa de muerte de los jóvenes entre los 15 y los 29 años.

El caso de Mirko Saric

Este 4 de abril se cumplieron 21 años del suicidio de Mirko Saric. Durante mucho tiempo se creyó que las posibles causas que lo llevaron a ese fatídico final habían sido su lesión en los ligamentos cruzados y su fallida venta al Real Madrid. Sin embargo, en 2020 su madre -Ivana- reveló en diálogo con Infobae: "Mirko estaba feliz porque había sido papá. Era una chica del barrio y sabíamos cómo se manejaba cuando él estaba concentrado… La enganchaban con muchos pibes. Nosotros le pedimos que se hiciera un ADN, porque yo quería saber si era realmente abuela. Nunca lo presionamos porque por más que el hijo no fuera de él, lo podía aceptar igual”.

Finalmente, fue la propia Ivana quien lo halló sin vida -en su habitación- el 4 de abril del 2000. Aquel episodio fue el primero que dio pie a cuestionar la importancia de la salud psicológica de los futbolistas. "El resultado io negativo. Un día me llama con voz de ultratumba y me dice: ‘Mamá, veníte urgente para casa’. Cuando llego me muestra los resultados y me dice: ’¡Tenías razón mamá!'. Lloraba a más no poder. Te juro que en mi vida quise tener la razón. Ojalá hubiera sido de él porque si ese hijo hubiera sido suyo, no se hubiera matado", completó.

Si vos o algún familiar o conocido está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida: no dudes en llamar 135 (Línea de Prevención del Suicidio de Argentina) desde la Ciudad de Buenos Aires o bien al 011-5275-1135 o 0800-345-1435, desde el resto del país.