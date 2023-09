Escándalo en España: Jennifer Hermoso denunció a Luis Rubiales por "agresión sexual"

Pasaron un poco más de dos semanas de uno de los hechos más aberrantes en la historia del fútbol femenino al menos de los que se haya dado a conocer. Aquel domingo 20 de agosto cuando la Selección de España se consagraba campeona del Mundial realizado en Nueva Zelanda y Australia, en medio de los festejos, el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, besó en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso sin su consentimiento. A partir de ahí se dieron un sinfín de señalaciones, repudio y hasta una denuncia judicial.

Cuando la transmisión televisiva mostró las imágenes del festejo y en ella el momento exacto en el cual Rubiales tomó de la cara a la jugadora para darle un beso en la boca, los primeros comentarios que llegaron fueron sumamente negativos y en contra del Presidente. Fue por eso mismo que, cuatro días después, realizó una Asamblea y aseguró que no existió ningún tipo de acoso, que ambos quisieron hacerlo, que fue el momento de exaltación y hasta mencionó que un “falso feminismo” lo está acusando solamente para destituirlo del cargo. “No voy a dimitir”, determinó.

Sus palabras fueron un dolor en el corazón de Hermoso, quien mediante la televisión debió escuchar como la persona que había acosado sexualmente de ella, hablaba de algo “mutuo, eufórico y consentido”. Por eso mismo, decidió romper el silencio mediante un comunicado en el cual dejó en claro que no tenía pensado ir por la vía judicial ante el presidente simplemente para no comprometerse en ese proceso, pero debido a los reiterados dichos de Rubiales, no encontró otra manera de actuar.

Incluso, en la carta que dejó escrita explayando todo su dolor y angustia por lo sucedido, mencionó por qué no buscaba entrometerse en lo judicial. “Si bien es cierto que por mi parte no quiero interferir con los múltiples procesos legales en curso, me siento obligada a denunciar que las palabras del Sr. Luis Rubiales explicando el desafortunado incidente son categóricamente falsas y parte de la cultura manipuladora que él mismo ha generado”, había determinado.

Y llegó el día: dos semanas después, más específicamente el día martes, la delantera presentó una denuncia judicial contra Rubiales que quedó bajo la carátula de "presunto delito de agresión sexual". Pocos días atrás se realizó una reforma en el Código Penal español, el cual dice que un beso no consentido puede considerarse agresión sexual, una categoría penal que agrupa todos los tipos de violencia sexual.

A partir de la denuncia de la jugadora, la Fiscalía presentará formalmente su querella contra el dirigente deportivo "a la mayor brevedad posible" ante los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, dado que los hechos sucedieron fuera del país, en Australia, mientras se disputaba la Copa del Mundo.

Los jugadores de la Selección de España respaldaron a Jenni Hermoso

Dos semanas más tarde del hecho, y luego de que 81 jugadoras del fútbol español hayan decidido renunciar a la Selección hasta que Rubiales y compañía decidan no estar más presentes en el cargo, los jugadores de la Selección decidieron romper el silencio mediante una conferencia de prensa en el cual prepararon un comunicado brindándole su apoyo a Jennifer Hermoso.

Ellos mismos se cargaron de valor y organizaron una conferencia de prensa en la cual no dieron lugar a las preguntas. El objetivo fue simple y concreto: apoyar a la jugadora y manifestar que el presidente "no estuvo a la altura”. Para ello, el encargado de leerlo fue el capitán del seleccionado, Álvaro Morata, mientras que el resto de los referentes se posicionaron al costado de él.

“En primer lugar, queremos trasladar, una vez más, nuestro orgullo y nuestra más sincera felicitación a la Selección femenina por el título de campeonas del Mundo en Sídney. Un hito histórico cargado de significado que marcará un antes y un después en el fútbol femenino español, inspirando a muchísimas mujeres con un triunfo de valor incalculable. Por ello, queremos lamentar y expresar nuestra solidaridad con las jugadoras que han visto empañado su éxito”, comenzó leyendo.

“Queremos rechazar lo que consideramos unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales, que no ha estado a la altura de la institución que representa”, anunció. Y agregó: “Nos situamos de manera firme y clara del lado de los valores que representa el deporte. El fútbol español debe ser motor de respeto, inspiración, inclusión y diversidad y debe dar ejemplo con sus conductas tanto dentro como fuera del campo”.

“Desde hoy, afrontamos una concentración decisiva para el futuro del fútbol español en nuestro camino para la clasificación de la Euro2024 con dos partidos frente a Georgia y Chipre. Nos gustaría que, a partir de ahora, nos pudiéramos centrar en cuestiones deportivas ante la relevancia de los retos que tenemos por delante”, concluyó el comunicado.