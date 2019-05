¿Por qué Mauro Icardi desperdició su oportunidad en la Selección?

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, dio a conocer esta mañana la lista definitiva de 23 convocados para la Copa América de Brasil, la cual se disputará entre el 14 de junio y el 7 de julio, con una decantación lógica de los 40 precitados que encabeza el capitán y máximo referente, Lionel Messi.

La nómina no tiene demasiadas sorpresas: la gran mayoría de los elegidos, por actualidad y rendimiento, son los mejores exponentes en sus puestos. Pero al conocerse el listado, unos cuantos se detuvieron en la notoria ausencia de Mauro Icardi, el delantero del Inter de Milán.

Desde el vamos, estaba cantado que el delantero rosarino se iba a quedar afuera. La primera razón es su rendimiento: Icardi juega poco, es abucheado por la torcida del Inter y cuando lo hace no cumple con las expectativas. Mientras que del otro lado, Sergio Agüero es goleador y campeón de todo con el Manchester City.

A puro esfuerzo, y tal vez deseo, Icardi había logrado conseguir un lugar en la selección. Pero su ambición y su mujer, Wanda Nara, dinamitaron su presente. El atacante estuvo dos meses inactivo por los cortocircuitos con los dirigentes del Inter.

En un breve resumen, en medio del tira y afloje por la renovación del contrato del jugador y de una mala jugada de parte de su representante, es decir, Wanda, desde el equipo italiano decidieron castigar al jugador rosarino quitándole la capitanía y apartándolo del equipo.

En ese momento, Icardi tomó la decisión de no viajar a Austria para jugar ante Rapid Viena por los 32vos de final de la UEFa Europa League. El técnico Spalletti confirmó que fue el propio jugador quien no quiso viajar, asegurando que el rosarino acusaba una lesión en la rodilla derecha.

Pero los resultados de la resonancia magnética a la que fue sometido contradijeron el diagnóstico inicial del futbolista. Según el parte médico oficial, el delantero no presentaba ninguna lesión. "Nadie es más importante que el equipo", resumió, vicepresidente del Inter

El perfil mediático tampoco lo ayuda: sigue peleando su contrato y mantiene vigente la disputa con los dirigentes del Inter, mientras se saca fotos desnudo con su mujer. Los medios locales tampoco lo ayudan. En su momento, la revista The King Corona Magazine informó que Icardi se enteró de una supuesta infidelidad de su pareja con el mediocampista Marcelo Brozovic, compañero de equipo.

Al mismo tiempo, la italiana trans Guendalina Rodríguez utilizó su cuenta de Twitter para afirmar que no solo Icardi había engañado a su actual mujer, sino que ella había tenido sexo con el actual delantero del Inter. Además, aseguró tener pruebas fotográficas del encuentro sexual. “Mauro Icardi y yo éramos amantes. En la cama, activo y pasivo”, señaló.

Pero este combo mediático, para muchos excesivo, fue fogoneado por el propio Icardi. Sí, a pesar de que era uno de los favoritos a quedarse con el puesto en el inicio del ciclo de Scaloni tras el papelón que sufrió la selección durante Rusia 2018, el rosarino habló de más y tras algunos encuentros con la albiceleste disparó contra Lionel Messi y Ángel Di María.

En noviembre de 2018, dijo: "Se formó algo muy lindo. Viví lo anterior y no había tanto compañerismo y amistad. Ojalá que pueda seguir. Cuando vine acá, no sentía esto. Se siente. Somos todos jóvenes". El actual técnico se diferenció de estos comentarios y aclaró: “Icardi sabrá por qué lo dijo. Yo estaba en ese grupo y no vi nada raro, son todos chicos espectaculares”.

Además, Messi también se refirió a estos dichos polémicos y manifestó: "No entendí qué quiso decir. Acá nunca se trató mal a nadie. Yo con Icardi creo que tuve dos partidos pero no sé qué le habrá pasado para que diga que el grupo estaba mal antes. Cada uno va haciendo su grupo y por ahí no te acercás, pero no es que está todo mal".

Mentiras, falta de códigos, una vida mediática desenfrenada y rebeldía. Este combo, sumado a su apático presente en el Inter de Milán, provocó que Scaloni decida no tenerlo en cuenta.