¡Este grupo no nos va a dejar tirados! Con Dibu como figura, la Scaloneta ganó por penales y está en semis

Luego de la inesperada eliminación de Brasil ante Croacia por penales, la Selección Argentina ingresó al ya conocido Estadio Lusail con el objetivo de superar a Países Bajos y alcanzar, tal y como había ocurrido en 2014, una nueva semifinal de un Mundial. Para ello, Lionel Scaloni -luego de su enfrentamiento con la prensa argentina después de que se filtrara una supuesta molestia de Rodrigo de Paul- modificó el esquema y salió con cinco defensores, tres mediocampistas y dos referencias de ataque. De esta manera, el DT santafesino paró de entrada a: Dibu Martínez, Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Lionel Messi y Julián Álvarez.

El que se ganó un lugar en el equipo con respecto a la alineación que venció a Australia en los Octavos de Final fue Lisandro Martínez, quien reemplazo de Alejandro Papu Gómez debido a que arrastra un dolor en su tobillo. Además, Ángel Di María, que estuvo en duda hasta último momento y que por lesión se perdió el cruce de octavos, será una opción para el segundo tiempo. El encuentro arrancó con la Argentina intentando circular la pelota para agarrar confianza.

A los 2 minutos. El Cuti lo vio a Mac Allister en soledad, el ex Argentinos Jr la abrió para Acuña y el centro del lateral izquierdo fue rechazado por la defensa neerlandés. Dos minutos más tarde, Molina interceptó la salida del conjunto europeo, la pelota le cayó al capitán argentino, quien volvió a dársela al lateral derecho y, una vez más, el centro no llegó a destino a pesar de que el rebote le quedó a De Paul, el cual remató y la pelota dio en la espalda de Julián Álvarez y diluyó el peligro.

A los 8, el delantero del Manchester City presionó al arquero Andries Noppert y por milímetros no pudo robarle la pelota. Tan solo dos minutos después, De Paul desbordó, el esférico le quedó a Messi, quien encaró, abrió la pelota para Acuña y, otra vez, el ex Racing no encontró a ningún compañero con su centro. Los primeros 10 minutos de la primera mitad fueron todos de la albiceleste ante una sorpresiva pasividad del equipo comandado por Louis Van Gaal.

Recién a los 15 minutos, Países Bajos generó algo de peligro contra el arco defendido por el Dibu, pero la pelota fue despejada por Enzo Fernández. En este punto, el seleccionado neerlandés logró emparejar el trámite del partido y comenzó a realizar transiciones rápidas para encontrar a sus veloces delanteros, como lo son Memphis Depay y Steven Bergwijn. Sin embargo, los pases largos siempre encontraron bien atento al arquero argentino.

A los 21, La Pulga luchó, se llevó la pelota entre dos adversarios y remató muy desviado sobre el travesaño. Tan solo dos minutos después, una desatención de la Scaloneta le permitió a Cody Gakpo irse del mediocampo argentino y combinar con Depay, quien disparó al arco sin marca desviado. El primer remarte al arco del partido llegó a los 32 minutos: tras una buena combinación colectiva, De Paul definió a las manos de Noppert.

Así fue el gol de Nahuel Molina

Y a los 34, finalmente después de tanto insistir y dominar, llegó el primer del partido. Messi se hizo dueño del mediocampo, amagó un par de veces y habilitó, de manera magistral, a Nahuel Molina, quien de tres dedos puso en ventaja a la albiceleste. A pesar de la ventaja, la Argentina no se conformó: Julián Álvarez se la dio al capitán argentino, quien rodeado entre tres defensor4es, giró y remató débil a las manos del portero neerlandés.

Obligados a buscar el empate, los muchachos de Van Gaal comenzaron a poblar el campo argentino a base de centros, propios de los tiros libres que conseguían en el borde del área. De esta manera, durante los últimos minutos del primer tiempo Países Bajos buscó el empate, pero los envíos fueron despejados con holgura y templanza por los defensores argentinos, sobre todo por Nico Otamendi y el Cuti Romero.

El complemento arrancó sin cambios para la Argentina, que se siguió mostrando firme y protagonista, manejando de lado a lado la pelota. Por el lado de Van Gaal, optó por el ingreso de Steven Berghuis y Teun Koopmeiners, en reemplazo de Marten de Roon y Bergwijn. Con el correr de los minutos, el encuentro se volvió mucho más táctico y luchado, el juego pasó a segundo plano y la Scaloneta decidió esperar por una contra que le permita estirar la ventaja.

De hecho, desde los 50 hasta los 55 minutos de la segunda mitad, el balón lo manejaba Países Bajos, con un Frenkie de Jong muy libre y con el tiempo para decidir. A pesar de ello, el arco defendido por el Dibu Martínez le quedaba muy lejos. A los 58, una vez más el "10" argentino despejó el camino, metió una gran habilitación para dejar a Mac Allister solo. El volante encaró a la defensa rival y a su lado, entraba al área De Paul en soledad.

Pero la jugada de diluyó por un mal pase del ex Argentinos Jr. Tan solo tres minutos después, a La Pulga le cometen una falta en el borde del área rival. ¿Su remate? pasó cerca del palo del arquero y, de milagro, la Argentina no estiró su ventaja contra el equipo europeo. A los 65 minutos llegó el primer cambio del seleccionado argentino: ingresó Leandro Paredes por un muy exhausto De Paul.

Messi puso el 2 a 0 de penal

Tuvimos que esperar a los 71 minutos para la siguiente emoción del partido: Acuña agarró la pelota, encaró a la defensa neerlandés, enganchó dentro del área y cayó. ¡Penal! marcó el árbitro español Antonio Mateu Lahoz y Lionel Messi, con mucha técnica y calma, dejó parado al arquero rival para marcar el 2 a 0. A partir de ahí, el nerviosismo se apoderó de Países Bajos, quien a base de empujones buscaba que los jugadores argentinos sean amonestados.

Durante los últimos 10 minutos, el partido se desordenó. El conjunto de Van Gaal intentó buscar el descuento sin ideas, mientras que Scaloni decidió mover nuevamente el banco: Cuti Romero, Marcos Acuña y Julián Álvarez le dejaron su lugar a Nicolás Tagliafico, Germán Pezzella y Lautaro Martínez. Pero a base de centros, Países Bajos logró el descuento: un centro desde la derecha encontró la cabeza de Wout Weghorst, quien de pique al suelo venció al Dibu y puso el 2 a 1.

Así fue el descuento de Países Bajos

A los 84, una pelota perdida casi termina en el 2 a 2, pero el disparo de Weghorst se desvió al tiro de esquina. Los últimos minutos fueron de puro sufrimiento para los más de 40 millones de argentinos que acompañaron este viernes a la Scaloneta. Cuatro minutos después, Paredes fue dos veces al piso, luego tiró la pelota con violencia hacia el banco rival y esto motivó una feroz reacción del equipo neerlandés, lo que le permitió al seleccionado argentino respirar.

Países Bajos lo empató sobre el final

Los minutos finales infartaron a más de uno. Los neerlandeses buscaron sacar ventaja de su físico, mientras que la albiceleste -después de que el árbitro añadiera 10 minutos más- se refugió en su campo y aguantó. Y en la última, Países Bajos llegó al empate a través de una jugada preparada: cuando todos esperaban que el último tiro libre del partido fuese un remate al arco, los dirigidos por Van Gaal habilitaron a Weghorst y el delantero marcó el 2 a 2.

En los primeros 15 minutos del tiempo extra, la Selección Argentina tuvo que tirar por la borda lo hecho durante gran parte del encuentro y, sin ideas, con varias bajas, cambios y con el cansancio a cuestas, salió a buscar el gol que le permitiera llegar a la semifinal del Mundial de Qatar 2022. Así fue como, a puro corazón, la albiceleste intentó desempatar el encuentro antes de la serie de penales.

Y hasta el último minuto, la Scaloneta dejó todo, pero Noppert, los palos y la poca fortuna determinaron que el encuentro se iba a definir desde los doce pasos. El Dibu comenzó atajando los primeros dos, mientras que Leo Messi y Lean Paredes convirtieron los suyos. Finalmente, Montiel convirtió, Enzo Fenrández erró el suyo y toda la responsabilidad recayó en Lautaro Martínez. El ex Racing no perdonó y Argentina pasó a Semifinal, donde jugará, en este mismo estadio, ante Croacia el próximo martes.