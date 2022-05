"Estoy arreglando al vecino que llamó a la Poli": los chats que complican aún más a Villa

Se complica aún más la situación de Sebastián Villa. En las últimas horas, se dieron a conocer una serie de conversaciones entre el delantero de Boca Juniors y la joven que lo denunció por abuso sexual con acceso carnal e intento de homicidio. Todas las pruebas que apuntan contra el imputado y la denuncia por falso testimonio a la médica.

El chat de WhatsApp entre el futbolista y la víctima fue incorporado en las últimas horas al expediente. Se trata de una conversación posterior al día en el que, según ratificó en su denuncia, la joven asegura haber sufrido un ataque sexual en la casa de Villa.

"Tu eres buena, eso lo sé", le escribió el delantero, en el marco de un diálogo (cuya primera parte ya había trascendido y también fue incorporada a la causa) en el que le suplica a la joven que no lo denuncie. "Fui demasiado buena ya", fue la fría respuesta de la joven, quien ese día se había acercado al Hospital Penna producto de la hemorragia que sufrió luego de la violación.

Nota al lector: la médica fue citada a declarar. Primero, dijo que no podía hacerlo porque no se encontraba en CABA. Luego, cuando le ofrecieron hacerlo por zoom, alegó que tenía fiebre. Finalmente, declaró y aseguró no recordar si había o no atendido a la joven. La denunciaron por falso testimonio.

"Ahora estoy arreglando con el vecino que llamó a la Poli", prosiguió Villa, ratificando así lo que relató la joven en su denuncia: que los vecinos del barrio cerrado en el que vivía el delantero de Boca fueron quienes llamaron a la Policía por los gritos. Luego, de acuerdo a lo que consta en el expediente, los efectivos ingresaron al country y llegaron a la casa del futbolista; pero no ingresaron al domicilio, ni asistieron a la joven (quien permanecía encerrada en el dormitorio del jugador xeneize).

Víctima: "He tomado una decisión".

Villa: "¿Cómo así? Tu a mí me quieres. Y yo siempre te he llevado bien también (Sic). Veámonos y hablemos".

Prueba del expediente: los informes de llamados del 911 y del Ministerio de Seguridad Bonaerense certificaron que la noche del presunto ataque, uno de los vecinos del futbolista llamó a la Policía por los gritos que se escuchaban desde la casa de Villa.

Prueba del expediente II: además, el listado de ingreso y egreso del barrio cerrado confirman que esa noche se hizo presente un patrullero.

"En principio, lo que hicimos fue obtener el listado de ingreso y egreso del country de esa noche. De ahí, surge que todas las personas que la denunciante refirió en su denuncia efectivamente estuvieron allí. Estamos identificando también al patrullero que esa noche ingresó, para que los policías expliquen por qué no ingresaron a la vivienda", precisó en diálogo con BigBang el abogado de la víctima, Roberto Castillo.

La situación de los policías que se hicieron presentes esa madrugada en el barrio cerrado se complicó aún más después de que se incorporaran al expediente los mensajes en los que Villa asegura haber "arreglado" con el vecino.

"Es de aclarar que después de que el malviviente me abusó sexualmente, me entero de que se había apersonado personal policial por solicitud de un vecino cercano y que tuvo que arreglarlo de alguna forma, la cual desconozco", aseguró la joven en su primera denuncia, al tiempo que señaló que logró llamar por teléfono a una amiga después del abuso y se fue con ella. "Me corté el pelo bien corto producto del shock, tenía dolores en las paredes vaginales".

De acuerdo a lo que pudo confirmar este medio, la defensa aguarda la declaración indagatoria del imputado para luego proceder con la solicitud de la prisión preventiva. "Después de que declare, vamos a pedir de forma automática la prisión preventiva porque entendemos que hay riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación", aseguró su abogado.