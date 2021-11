“Eterno”: la emotiva publicación de Lionel Messi en el primer aniversario de la muerte de Diego Maradona

En el primer aniversario del fallecimiento de Diego Armando Maradona, Lionel Messi publicó un emotivo posteo en sus redes sociales, en memoria del 10. Aunque breve, la publicación del capitán de la Selección Argentina está cargado de amor y respeto.



El delantero del París Saint Germain, que fue dirigido por Diego entre 2008 y 2010 cuando se hizo cargo del seleccionado en las Eliminatorias y en el Mundial de Sudáfrica, escribió en Instagram: “Eterno Diego”. A esa frase le agregó una foto en la que luce la camiseta de Argentina, con la figura de Maradona en el pecho.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate



Aquella camiseta fue utilizada por única vez en junio, cuando el Seleccionado enfrentó a Chile en Santiago del Estero por las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, al que el equipo nacional se clasificó hace algunos días. En aquella jornada, era el primer partido oficial que la Selección disputaba tras la muerte de Maradona.

Por otra parte, hace pocos días, Lionel dijo en una entrevista con Marca: “Parece mentira que ya haya pasado un año y parece a propósito también que justo cuando no está él, Argentina después de tantos años, vuelve a ser campeón”. Y agregó: “La verdad es que la sensación es extraña, es como de no creer. Siempre pensando que en algún momento lo vas a ver en la tele, en alguna entrevista u opinando de algo. Pasó muchísimo tiempo y parece que fue ayer cuando pasó”.

En otra nota, Messi había contado sobre el momento en el que se enteró del fallecimiento del 10. “Recuerdo que estaba en casa cuando me enteré de su muerte. Justo antes de que se difundiera la noticia, mi papá me escribió: ‘¿Sabes de Diego?’ No sabía de qué estaba hablando y ahí me dijo que acababa de morir. Me quedé paralizado porque nadie lo esperaba. Sabía que no estaba bien y lo había estado por un tiempo, pero no pensé que fuera a morir. Fue una noticia terrible. Luego, seguí las noticias, para ver qué pasaba en Argentina. Fue realmente terrible”, afirmó. Y agregó: “La verdad es que siempre me voy a quedar con los mejores recuerdos que tuve la suerte de compartir con él”.

Aunque este homenaje fue muy emotivo, a los tres días de la muerte de Diego, Messi había realizado un acto que es inolvidable. Era el 28 de noviembre de 2020, Barcelona enfrentaba al Osasuna y Lionel pudo marcar un gol. Entoces sucedió el momento mágico.

Leo se sacó la camiseta blaugrana (club que dejaría pocos meses después) y debajo tenía la de Newells´s Old Boys, el club de sus amores, y donde Maradona disputo un torneo a mediados de los 90. La casa era una réplica de la que había usado Maradona y tenía la 10 en la espalda. Un momento que emocionó a todos.