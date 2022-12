Falleció O Rei Pelé: una historia llena de goles, gambetas y escándalos

Finalmente su cuerpo dijo basta y el día de hoy será recordado como la jornada en la que falleció Edson Arantes do Nascimento, el rey del fútbol. Popularmente conocido como Pelé, fue internado el 29 de noviembre y si bien presentó leves mejoras, el último parte médico del astro brasileño había arrojado una muy triste noticia: presentó una “progresión” del cáncer de colon que sufre y hasta sus últimos momentos, recibió cuidados para “disfunciones renal y cardíaca”.

Pelé había sido internado inicialmente para una reevaluación de su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de colon, detectado en septiembre del año pasado, y para tratar una infección respiratoria derivada de un contagio reciente de covid, según se informó en aquella oportunidad. En un principio, sus familiares negaron que se tratara de una emergencia, pero la salud del ex futbolista fue empeorando con el correr de las semanas.

Esto llevó a la leyenda del fútbol, tres veces campeón del Mundo con Brasil, a pasar Nochebuena y Navidad con su familia dentro del nosocomio. “Una noche más junto a él”, había agradecido la noche del domingo en un nuevo posteo en Instagram Kely Nascimento, hija de ‘O Rei’, junto a una foto con sus hermanos y familiares tomada en el Hospital Albert Einstein. “Aun en la tristeza solo tenemos que agradecer", agregó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La joven, visiblemente conmovida por la situación, agradeció la oportunidad de haber pasado las fiestas con su papá. "Agradecer por estar juntos, agradecer por el cariño de todos ustedes, agradecer por poder estar aquí ahora con él. Feliz Navidad”, sumó. En la imagen aparecen además Flavia, Celeste, Edinho y Joshua, todos hijos del histórico ‘10′ de la ‘Selecao’, además de Gemima McMahon, hija de una de sus esposas.

El último en sumarse fue Joshua Arantes, quien llegó al centro médico este domingo para acompañar al ex jugador. En la madrugada de Navidad, Kely había difundido una foto en la que también aparecían en el lugar la actual esposa del ex futbolista, Márcia Aoki, y Sophia y Stephany, nietas de Pelé. El hospital, quizás por pedido explícito de su familia, decidió no dar información oficial de la salud de Pelé hasta que finalmente falleció.

Sin embargo, la salud del máximo ídolo de Brasil desveló durante semanas al país vecino, incluso aún cuando la Selección de Brasil todavía disputaba el Mundial de Qatar 2022. El club Santos, donde debutó y se forjó, colocará una corona sobre el escudo en su camiseta la próxima temporada, en homenaje al ‘Rei’. Además, durante el Mundial de Qatar 2022, Pelé recibió diversos homenajes y deseos de mejora de estrellas del fútbol.

El brasileño acompañó el Mundial desde la TV en su cuarto de hospital, mostraron varias fotos de sus hijas. Incluso, tras la eliminación de Brasil en cuartos de final y la frustración del sueño del hexacampeonato, le dedicó un extenso posteo a su Selección. De hecho, también felicitó a Lionel Messi y a la Argentina por el tercer título mundial después del triunfo en la final contra Francia. “Ciertamente Diego está sonriendo ahora”, dijo en alusión a Maradona.

Su debut y títulos

Pelé inició su carrera como profesional en 1956 en el Santos, club en el que militó hasta 1974 y con el que ganó un título de la Supercopa de Campeones Intercontinentales, dos de la Copa Intercontinental, dos de la Copa Libertadores de América, seis del Brasileirão, cuatro del Torneo Río-São Paulo y diez del Campeonato Paulista.

Sus padres eran João Ramos do Nascimento Dondinho - quien fue jugador del Atlético Mineiro, pero vio truncada su carrera deportiva cuando se rompió los ligamentos de su rodilla en su primer partido con el Mineiro- y María Celeste Arantes. Pelé contó en varias oportunidades que vio llorar a su padre tras el "Maracanazo" de la Copa del Mundo que obtuvo Uruguay en 1950 y le prometió que ganaría el título por él.

Durante su infancia, Pelé era conocido como "Dico" y armó su propio equipo de fútbol al que llamó como "Ameriquinha", el cual terminó logrando el torneo de la ciudad. Después de esto pasó a las divisiones inferiores del equipo del Baquinho, donde jugaba Dondinho y que era entrenado por Waldemar de Brito, internacional con Brasil en la Copa Mundial de 1934. P

Por esos años jugó por un tiempo fútbol sala en el Radium. Waldemar de Brito lo ayudó a perfeccionar su juego y convenció a su madre, quien no veía al fútbol como una profesión, para que abandonara su empleo en una fábrica de zapatos, en el que cobraba un sueldo de 2 dólares al día​ y su casa para irse a jugar al Santos de São Paulo. Allí, se convirtió en el máximo goleador de la historia del equipo paulista con 643 goles oficiales, la segunda mayor cifra en un mismo club.

Ya con la camiseta del scratch, Pelé logró ganar tres mundiales: Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970. Tenía tan buen nivel el futbol que jugó Brasil en Suecia 1958, que los apodaron el Scratch du Oro, que hace referencia a una técnica de un DJ para mezclar en el movimiento de un disco de arriba hacia abajo llamada "scratch", de igual forma que el Jogo Bonito con la pelota. Además, es el máximo goleador de la historia de la Selección brasileña: 95 goles (77 oficiales)

Jugó para el equipo de fútbol del ejercito

​Al cumplir los 18 años, Pelé tuvo que hacer el servicio militar. Debido a esto, 1959 fue un año agitado y disputó 103 partidos para cinco equipos diferentes: el Santos, la selección de Brasil, el equipo del cuartel, el equipo del ejército y un equipo de figuras de São Paulo. Jugó nueves veces 2 encuentros en menos de 24 horas y en una ocasión jugó tres partidos en menos de 48 horas.

Con el Santos se fue de gira en 1959 disputando 22 partidos en casi 14 países en menos de 6 semanas con un saldo de 13 victorias, 5 empates y 4 derrotas. Para su cuartel ganó dos torneos: el de los cuarteles de Santos, y el de los cuarteles de São Paulo. Para el ejército, participó en el Campeonato Militar Sudamericano de 1959 en la final ante el ejército argentino.

En este partido recibió la primera expulsión de su carrera al agredir a un contrincante. Tras terminar el servicio militar, el Santos ganó tres veces seguidas el Torneo Paulista (1960, 1961 y 1962) y Pelé fue el máximo goleador en estos campeonatos.

Malas inversiones y problemas financieros

Pelé ya se había retirado del fútbol y tuvo graves problemas económicos debido a una mala inversión que lo dejó al borde de la bancarrota. El único método seguro para recuperarse era evidente: volver a ponerse los botines. Las ofertas estaban en la mesa. Juventus y Real Madrid ofrecían 15 millones de dólares. AC Milan y América de México también hicieron sus ofertas.

Pero eso sería volver a su vida anterior y no estaba determinado a eso, así que decidió considerar una oferta que llevaba ya 3 años: la del New York Cosmos de la extinta NASL. Su presidente Clive Toye se comunicó con el Rey para reiterar su propuesta. Esta vez Pelé podría desplegar el fútbol que tenía en ese momento en sus botas (tenía 35 años en ese momento) sin presiones, ya que en Estados Unidos el fútbol no era un deporte tan conocido.

Después de seis meses de negociaciones, en las cuales Pelé aceptó jugar a condición de que Julio Mazzei fuera nombrado preparador físico del Santos, Pelé firmó para el Cosmos en junio de 1975, y el 11 de ese mes se presentaría en el 21 Club, un sitio glamuroso frecuentado por las estrellas. Su técnico, Gordon Bradley, ya conocía a Pelé, ya que jugaron un partido unos años antes como rivales y el duelo se lo llevó Bradley, que marcó a Pelé.

Su debut en la NASL fue el 18 de junio ante el Toronto Metros en la isla Randall, Ganó el Cosmos por 2-0 y además superando la asistencia promedio de 8000 aficionados a 22 500, lo cual excedía la capacidad del estadio. La temporada 1975 fue decepcionante, ya que ganaron 6 partidos y perdieron 7; además de que Pelé se lesionó ante San José Earthquakes.

Era evidente que el Cosmos debía reforzarse mejor, así que contrataron al peruano Ramón Mifflin y a Nelsi Morais provenientes ambos del Santos. Estuvieron de gira por Suecia, Noruega, Italia y el Caribe. Para 1976 se unió al equipo el ex delantero de la Società Sportiva Lazio, Giorgio Chinaglia. Gordon Bradley fue ascendido a un cargo administrativo y fue contratado Ken Furphy como nuevo director técnico.

Furphy trajo a cinco jugadores que militaban en la Liga Inglesa de los cuales 3 eran del Sheffield United. Sin embargo, Furphy era de una visión de juego muy defensiva y pese al poder ofensivo del equipo, de 8 partidos ganaron 4 y perdieron el resto. Bradley regresó a la dirección técnica y dejó al Cosmos en segundo lugar de la División Norte de la NASL.

En las finales se enfrentaron a los Washington Diplomats ganando 2-0 anotando un gol Pelé. Perdieron en las finales ante el Tampa Bay Rowdies por 3-1 anotando Pelé el gol de su equipo. A finales de esta temporada recibió una bota con incrustaciones de oro en conmemoración de su gol 1250.

El 1 de octubre de 1977 a los 36 años, Pelé se despidió definitivamente del fútbol ante 75 000 espectadores en un encuentro entre el Santos y el Cosmos, jugando un tiempo para cada equipo. Anotó para el Cosmos en la primera parte, pero no para el Santos y el partido acabó con victoria del Cosmos por 2-1. Así llegó el final de la carrera de uno de los mejores deportistas de la historia. Pelé así, llegó a la inaudita cifra de 1367 partidos jugados y 1283 goles.

Sus problemas judiciales

Pelé siempre trata de alejarse de los conflictos, pero ha enfrentado varios afuera de la cancha, además de sus duelos verbales con el propio Maradona y con Romario, quien constantemente lo cuestiona. Una historia que siempre le recordaban al astro brasileño se refiere a la lucha judicial que dio para no reconocer como hija a Sandra Regina Machado, que nació tras una fugaz relación que mantuvo en su juventud con una empleada doméstica.

El caso sólo terminó en 1996 cuando la Corte Suprema de Brasil obligó al ex jugador a darle su apellido a la joven. Tres años más tarde, anunció a la prensa que había decidido reconocer como propia a otra hija ilegítima, la fisioterapeuta Flavia Kurz, fruto de una relación con una periodista- a quien ayudó pagando sus estudios.

Sandra Regina Arantes do Nascimento falleció en 2006, a los 42 años, producto de un cáncer. Pelé no fue al funeral y sólo envió flores, que fueron devueltas por la familia. El ex futbolista, que fue ministro de Deportes en el primer mandato del presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), también enfrentó un conflicto con su empresa de marketing deportivo Pelé Sports & Marketing (PS&M).

En 2001, el diario "Folha de Sao Paulo" denunció que esa empresa no devolvió los 700 mil dólares que había recibido de un banco argentino para financiar un partido a beneficio de la UNICEF. Pelé acusó a su ex socio, Helio Vianna, a quien denunció a la Justicia. Y en 2005 su hijo Edinho, que jugó como arquero en el Santos, fue arrestado acusado de tráfico de drogas. El joven estuvo en la cárcel 11 meses y Pelé sólo lo visitó dos veces.

Sus problemas con Xuxa, su ex esposa

En febrero de 2020, su ex esposa Maria da Graça Meneghel Flores (Xuxa) realizó declaraciones en su contra. El brasileño estuvo casado 5 años con la actriz brasileña durante los años 80, entre los dos hay 17 años de diferencia, la cantante, presentadora de televisión, actriz y modelo brasileña comentó al canal de YouTube de Matheus Mazzafera: “Con Pelé tuve mi primera relación que duró seis años. He sido traicionado continuamente. Cuando lo miraba, tenía lápiz labial en la boca que no era mío. Era normal para él. Una vez me dijo ‘Son las mujeres las que quieren estar con Pelé’. Empecé a pensar que era normal ser traicionada".

En declaraciones anteriores, cuando le preguntaron si le gustaría volver a encontrarse con el ex jugador, comentó: “Me ha engañado demasiado, al punto que esas mujeres con las que me traicionaba estaban en el mismo lugar que estaba yo, y todo el mundo lo sabía menos yo, por supuesto. Él escribió un libro y detalló con las mujeres que estuvo en el mismo tiempo que nosotros estábamos juntos. Pelé también decía algo como que yo era ’la amistad colorida’, como si tuviéramos una relación abierta, y te juro que yo nunca lo supe”.