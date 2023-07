Fiesta en el Monumental: las perlitas de River campeón y el llanto de Demichelis

River se consagró campeón de la Liga Profesional, luego de superar como local a Estudiantes por 3-1 y en pleno festejos por un título más para sus vitrinas, los protagonistas dejaron sus sensaciones, en la que coincidieron con el "buen juego" del equipo.

El primero en dejar sus sensaciones fue el experimentado defensor Milton Casco, quien explicó cómo fue el paso de Marcelo Gallardo a Martín Demichelis: "Fue un semestre muy duro, hicimos un esfuerzo muy grande y ganamos el título jugando un buen fútbol. Es lo que demanda este club. Pudimos pasar rápido la transición (de Marcelo Gallardo a Martín Demichelis). Con el Muñeco ganamos mucho y seguimos por esa senda"

"Fue un esfuerzo muy grande, con muchos partidos juntos. Hay que dejar más del 100 por ciento, porque no alcanza. Todos los equipos te juegan a muerte. La recompensa es muy linda. Intentamos jugar como marca la historia de esta institución. Siempre tuve el sueño de ganar un titulo siendo protagonista", agregó Lucas Beltrán, quien abrió el marcador frente a Estudiantes.

Por su parte, Leandro González Pirez se emocionó con la gesta: "Es una cosa increíble, me explota el corazón de felicidad. Lo trato de disfrutar. Coronamos un semestre grandioso. Es algo que no se da todo el tiempo. A veces la gente esta acostumbra, pero no es fácil. Después de mucho esfuerzo lo pudimos conseguir. Acá hay una línea que se mantiene desde hace mucho tiempo".

Además, Esequiel Barco reveló que deberá cumplir una promesa por el título: "Siento felicidad plena. Este equipo trabajó desde que arrancó el año con una mentalidad positiva. Martín (por Demichelis) me encontró el puesto, me dio confianza y mis compañeros hicieron que todo sea fácil. Ahora tengo cumplir y teñirme el pelo de amarillo".

Por último, Miguel Borja se quedó con el gol que le hizo a Boca: "Martín (por Demichelis) nos inculcó desde el primer día mucha disciplina. Somos un equipo en el que todos tratan de ayudar desde su lugar, si les toca jugar o no. Si tengo que elegir un gol, me quedo con el que le hice a Boca. Fue de penal, pero escojo ese".