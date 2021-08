Fútbol para ricos: el protocolo elitista que la Liga presentó para el regreso del público

Mientras los contagios de coronavirus en Argentina continúan a la baja, la vuelta a la normalidad es un anhelo para todos. Entre ellos para los amantes del fútbol que quieren volver a gritar, cantar y vibrar en las tribunas del club de sus amores.

A más de un año y medio desde la prohibición de la presencialidad en las canchas, la Liga Profesional de Fútbol le presentó un protocolo al Gobierno Nacional para el regreso del público a los estadios de todo el país.

El objetivo es que sea un camino progresivo y podría iniciarse en septiembre o en octubre. Todo dependerá de la situación epidemiológica, del avance en el Plan de Vacunación y también en la forma en que la variante Delta, la más contagiosa y que ya tiene circulación comunitaria en el país, se desarrolle a nivel nacional.

Lo que se sabe hasta el momento es que el organismo que maneja el fútbol en Argentina ya armó su protocolo para contar con hinchas en las tribunas, tal como sucede en las ligas de Europa, y que también se vio en la final de la Copa América en Brasil, donde la Selección liderada por Lionel Messi se convirtió en campeona frente al equipo local.

En una conferencia de prensa de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y del ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, el Gobierno anunció que el público volverá a los partidos del fútbol argentino el 9 de septiembre. La prueba piloto será llevada a cabo en el Estadio Monumental, en el partido por Eliminatorias entre Argentina y Bolivia.

“La idea es que para fines de septiembre tengamos público en todos los estadios. Lo de la Selección será una prueba piloto”, remarcó el titular de Turismo y Deportes. Y agregó: "Vamos a trabajar junto a Claudio Tapia de la Asociación del Fútbol Argentino el MInisterio de Salud, para ultimar detalles del protocolo y tiene que ver con una prueba piloto".



Los primeros puntos de los 14 que integran el plan para el regreso del público están apuntados a las exigencias para los hinchas. Como primera medida, deberán presentar una declaración jurada. Además deberá contar con una constancia de vacunación de, al menos, una dosis de alguna de las vacunas contra el COVID-19.

Para eso, se cruzarían los datos de la app Mi Argentina, donde se encuentran los datos de las inoculaciones que el titular haya recibido. También se evalúa un sistema de ingreso vinculado a las aplicaciones CuidAR y Tribuna Segura. En las inmediaciones del estadio, cuando los hinchas arriben, se identificarían con un código QR que aparecería en la app.

Sin dudas, el punto más polémico y elitista del protocolo es la exigencia de un hisopado PCR negativo, con una antelación máxima de 72 horas y realizado en centros determinados por la Liga. Sobre ese punto, se sabe que un hisopado ronda un valor superior a los 6.000 pesos, así que, de ahora en adelante, el fútbol en las canchas será para muy pocos y muy ricos. Por otra parte, el uso del tapabocas o barbijos será obligatoria en todo momento.

Para que eso pueda llevarse a cabo, 24 horas antes de cada uno de los partidos, la información que permite el ingreso a la cancha será publicada en la web oficial. Y sólo será autorizado el 30% del aforo del estadio donde se juegue el encuentro. Los hinchas deberán estar sentados en todo momento, por lo que las tribunas populares no serán utilizadas.

La disposición en las plateas serán de la siguiente manera: "Un asiento ocupado con tres libres a cada lado y una fila en el medio de separación correctamente identificadas". Por otra parte, la Liga Profesional de Fútbol pidió el uso de los baños. Sobre ese punto, el protocolo reza: "Utilización de sanitarios e ingreso/ egreso de público con mismo protocolo de centros comerciales".

Para aquellos que quieran comer algo dentro del estadio, tanto la bebida como la bebida será expendida “bajo protocolos gastronómicos y en el formate “take away”. Por otra parte, se establecerá un número de 120 entradas de protocolo por club participante y las delegaciones seguirán concurriendo, bajo protocolo actual de la LPF.

Se sabe que el protocolo también será extendido a las divisiones inferiores y a la Reserva. El punto que no sería aprobado por el Gobierno Nacional es el dedicado a la existencia de una tribuna para vacunados y otra para no vacunados. Fuentes oficiales aseguraron que las personas que no recibieron ninguna vacuna contra el coronavirus, no serán autorizados para ingresar a ningún partido.

Los 14 puntos del protocolo de la Liga Profesional de Fútbol para la vuelta del público a los estadios:

-Presentación de declaración jurada.

-Constancia de vacunación.

-Hisopado 72hs antes del partido, en lugares determinados.

-30% aforo ampliable progresivamente si la pandemia lo permite.

-24hs antes del partido, toda la información de quién va al estadio debe estar disponible en las plataformas indicadas.

-Prueba piloto en cinco partidos a determinar en las primeras tres fechas.

-Protocolo extendido para reserva y juveniles.

-Un asiento ocupado con tres libres y una fila de separación.

-Todos sentados.

-120 entradas de protocolo por club.

-Posibilidad de una tribuna para vacunados y otra para no vacunados.

-Cada club define el modo en que distribuye el porcentaje.