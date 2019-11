Fútbol y racismo: insultaron a Balotelli en un partido y se vengó con un gol espectacular

Lo estaban insultando, una y otra vez, hasta que dijo basta. Y a los 53 minutos, Mario Balotelli se cansó. De los insultos racistas, de la estupidez humana, de lo que nadie se merece. Fue ayer, en Verona, durante el partido entre el equipo local, el Hellas Verona, y el Brescia, equipo en el que juega actualmente el futbolista. Balotelli se hartó, pateó la pelota a la tribuna y se quiso ir a su casa.

Incidente completo de racismo contra Balotelli su reacción, la de sus compañeros, rivales y árbitro. Tras 5 minutos y el anuncio público, se reanuda el partido y 30' el gol de Mario poco celebrado por él

El árbitro Mauricio Mariano no entendió lo que sucedía y le sacó tarjeta amarilla. Luego se la retiró y le pidió disculpas. Y entonces compañeros, rivales,el árbitro, intentaron calmarlo. Convencerlo de que siguiera en la cancha. Que no les prestara atención, que hiciera lo que mejor sabe hacer y ya. Como si fuera fácil. Cada vez que agarraba la pelota, la hinchada del Hellas Verona -por llamarla de algún modo- imitaba los sonidos guturales que emite un mono.

Al cabo de unos minutos de deliberación, Balotelli aceptó seguir jugando. A los 85 minutos la clavó en el ángulo. Un golazo espectacular. Un golazo que demuestra -como si a esta altura de su carrera hiciera falta- que él es un crack. Pero Mario no lo gritó. No tenía ánimo para gritarlo. No fueron los únicos insultos racistas que se escucharon en esta fecha de la serie A italiana: el árbitro debió detener el juego entre la Roma y el Napoli por los insultos racistas de la hinchada de la Roma a Koulibally, marcador central del Napoli.