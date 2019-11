Gallardo inauguró una biblioteca con su nombre y se emocionó hasta las lágrimas

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, participó el lunes de una actividad de “Bibliotecas Futboleras” en la escuela de Merlo, donde el ex futbolista hizo sus estudios primarios. Durante las actividades, el técnico participó de una rueda de prensa donde los alumnos fueron los encargados de hacerle las preguntas y les aconsejó que “mantengan los sueños que tienen siempre y trabajen para lograrlos”.

Los chicos de la escuela le realizaron una serie de preguntas -como en una suerte conferencia de prensa- y el técnico millonario reconoció que la carrera de futbolista no consiste solo en triunfar. En esa línea, enumeró: “Se puede entrenar, jugar a la pelota, ayudar a la salud, hacer amigos, disfrutar de grupos más allá de llegar a Primera”.

También admitió que estaba muy emocionado y sensible por el acto y agregó: “Hace 30 años pisé por última vez (la escuela) y estoy sensible porque se me vienen muchos recuerdos de este patio y de esta escuela”.

La emoción del Muñeco Gallardo al inaugurar la Biblioteca Futbolera que lleva su nombre en la escuela Almlrante Guillermo Brown de Merlo, a la que regresó después de 30 años. ¡GRANDE, MUÑE! 👏👏👏 pic.twitter.com/0gofEiVH8d — Bibliotecas Futboleras (@BiblioFutbolera) November 11, 2019

Luego les contó a los chicos que le gusta comer asado y pizza, tomar mate y el helado de dulce de leche. Y ante una consulta sobre su futuro, donde las opciones eran dejar River para dirigir a Boca (descartado), el Barcelona o la Selección Argentina, bromeó: “Voy a contestar cómo les hago a los periodistas, no tengo nada que decir al respecto”.

La nueva biblioteca, que llevará el nombre del entrenador, se encuentra en la escuela E.P. N° 12 “Alte. Guillermo Brown”, en la ciudad de Merlo, donde Gallardo pasó gran parte de su infancia escolar. El escritor Ignacio Yrigoyen, gestor de la iniciativa que ya tiene más de un centenar de bibliotecas de fútbol en todo el mundo inauguradas por jugadores y entrenadores de fútbol, aseguró en la apertura del acto escolar que la presencia de Gallardo “es un regalo para los chicos”.