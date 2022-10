Gallardo se va de River: "Es el momento de cerrar un ciclo muy valioso"

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, anunció que dejará su cargo en diciembre cuando termine su contrato con la institución. Lo hizo durante conferencia de prensa que dio junto al manager Enzo Francescoli y el presidente Jorge Brito. "Es el momento de cerrar un ciclo muy valioso", declaró, emocionado.

El DT además agradeció a todos los que lo acompañaron durante los ocho años y medio donde dirigió la primera división del club que también lo vio lucirse como futbolista y confirmó que terminará su vínculo contractual como hizo siempre con sus compromisos. En su ciclo exitoso obtuvo 14 títulos que se dividen en 3 Copa Argentina; 2 Supercopa Argentina; 1 Trofeo de campeones; 1 Liga de primera división; 1 Copa Sudamericana; 2 Copa Libertadores; 3 Recopa Sudamericana; y 1 Copa Suruga Bank.

El anuncio

"Voy a ser breve, voy a intentar solamente ser lo más breve posible. Estoy en presencia del Presidente y Enzo, a los cuales anoche les comuniqué que es mi final de contrato en diciembre y ya no seguiré en el club", comenzó su ponencia Gallardo.

"Es una de las decisiones más difíciles y sentidas: sabía que iba a ser un momento delicado para expresarme", continuó entre lágrimas. "Estoy acá para agradecer a las personas que confiaron en mí. A Enzo, por tu don de gente y tu amistad; a Jorge, por su confianza; a Matías (Patanian) lo mismo y a todo el cuerpo dirigencial, por haberme dado la posibilidad de expresarme con total libertad para desarrollar nuestro trabajo. Sobre todo a un montón de personas que acompañaron este proceso durante ocho años y medio, que se dispusieron a desarrollar y empujar; a todo mi cuerpo técnico y la gente que ha trabajado conmigo y que me han empujado y mantenido con fuerzas para seguir en una vorágine constante, permanente, de muchísmo esfuerzo y tiempo; a empleados del club, por el cariño y el respeto que han tenido para nosotros; a cada uno de los jugadores que han pasado en esta hermosísima etapa y que han tenido la grandeza para vestir esta camiseta y ser entrenados por este cuerpo técnico, con aciertos y errores, pero que se han puesto a disposición del trabajo y el profesionalismo; a todos aquellos que me han acompañado, a los medios de comunicación que han sido repetuosos y han valorado el trabajo de todos estos años. Gracias", enumeró.

"Por último, más allá de la tristeza, tengo una paz interna que me hace estar bien conmigo mismo, proque el largo camino recorrido en todos estos años, solamente me hace sentir mucho orgullo", confesó Gallardo. "Es la palabra que quiero rescatar, porque hemos vivido muchísimas cosas a lo largo de todos estos años. Hermosas, y otras no tanto, pero que hacen a la esencia de un grupo de gente que siempre miró hacia adelante y que no claudicó nunca y que acompañó con esfuerzo, con sacrificio, con tiempo, que es lo que nos ha mantenido, porque si hay algo que uno deja en todo ese sacrificio es el tiempo que uno le dedica a lo que ama, a lo que lo apasiona y lo hace sentir vivo. Porque el tiempo que le hemos dedicado en todos estos años a nuestro querido club ha sido hermoso", aseguró.

"Y por último agradecerle al hincha que, desde que asumí en 2014, en cada pequeño homenaje que me han hecho al entrar a un campo de juego, sobre todo en estos años, será un recuerdo imborrable para mí", consideró Gallardo. "Agradecerle de todo corazón por semejante muestra de amor y afecto que han tenido para conmigo y todo mi grupo de trabajo. Si bien voy a terminar mi vínculo contractual como corresponde, como debe ser, como lo he pensado siempre cuando me comprometí con algo, es muy posible que el domingo tenga mi último partido en el Monumental, así que... simplemente decirles gracias por todo el afecto y el amor que me brindaron", añadió.

"Pero bueno, todo tiene un final y creo que es el momento de cerrar un ciclo hermosísimo y muy valioso", afirmó 'el Muñeco'. "Ha sido una historia hermosísima, muchas gracias".

Los hinchas de River nunca olvidarán este ciclo. Él lo sabe, y también conoce que no hay renuncia que pueda borrar toda la gloria que alcanzó. El orgullo con el que describió su gestión, es el de los hinchas de su club, y los de todo el fútbol argentino que lo despiden conmocionados por el anuncio.