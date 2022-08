"Ganen o caminan": las feroces amenazas contra los jugadores de Lanús e Independiente

Si hay algo que le faltaba al fútbol argentino es la vuelta de los violentos. Luego de la derrota ante Godoy Cruz el pasado jueves 11 de agosto, en Mendoza, los jugadores de Aldosivi sufrieron el incendio de varios de sus autos. El ataque se dio en el Predio Deportivo que posee el Tiburón, donde un grupo de barras rompió el alambrado y atacó con bombas molotov. "Te empezás a acostumbrar a cosas que están mal. El miedo siempre está, nosotros que estamos inmersos en esta locura a veces no nos damos cuenta. Mi hija me preguntó esta semana si podíamos salir a la calle. Eso te hace abrir un poco los ojos. Hoy fueron los autos, mañana no sé", sostuvo más tarde Leandro Somoza, DT del equipo marplatense.

Ayer, los jugadores de Aldosivi le pusieron el pecho a la dura situación que atraviesan en el torneo argentino y vencieron a Vélez de local por 3 a 2. Pero ahora, la impaciencia y el cansancio se mudó al sur de la provincia de Buenos Aires: primero aparecieron varios pasacalles alrededor de la Fortaleza en contra de los jugadores de Lanús aludiendo a lo ocurrido con los autos de los players de Aldosivi. "Ganen o caminan", rezaba uno de los mensajes contra los futbolistas del "Grana".

Como si esto fuera poco, el mensaje estuvo acompañado por una pintoresca imagen de una llama de fuego y un automóvil. Pero no fue el único pasacalles que apareció en Lanús. otro, rezaba: "Jugadores, Lanús les queda enorme". A partir de estos intimidantes mensajes, la dirigencia del club granate hizo la denuncia en la comisaría 2da. de la zona y desde la Agencia de Prevención contra la Violencia en el Deporte (Aprevide) se pusieron a disposición del club.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Lanús ocupa la última posición en la Liga Profesional con 7 unidades en 14 fechas durante las que fue dirigido por tres entrenadores: Jorge Almirón, Rodrigo Acosta -interino- y Frank Kudelka. Tan solo ocho días atrás, bajo el hashtag #TodosJuntos, los hinchas de Lanús habían mostrado su mejor cara y se concentraron en La Fortaleza para apoyar al plantel. En total fueron alrededor de 30 mil las almas que vivieron el pálido 1-1 ante Independiente.

En relación al pésimo presente del club que supo ser modelo hasta no hace poco, Kudelka sostuvo: "No escapa a la realidad social que vivimos, de cuando una situación no gustosa se acerca a la violencia. A lo largo de la trayectoria, uno se acostumbra. La ve con otros y nos pasó. No quiero darle demasiado asidero porque no me puede sacar energías para que el equipo juegue bien y gane".

El cordobés no quiso hablar más sobre los pasacalles durante la conferencia de prensa y solo se limitó a decir lo siguiente: "Hay que salir del miedo a perder. Es notorio últimamente, aún antes de mi llegada. Esto no quiere decir que seamos miedosos. En la vida muchas veces tenes que tomar riesgos, mucho más en este tipo de momentos, si solamente pensamos en no tenemos que perder, las cosas no van a salir".

En Independiente ocurrió algo parecido este viernes, aunque la crisis institucional, económica y política que atraviesa el cuadro de Avellaneda es mucho más alarmante que la de los vecinos del sur. La institución que todavía sigue en manos de los Moyano deambula por las últimas posición de la tabla y, para colmo, los cambios de técnico no lo beneficiaron. Tras la partida de Eduardo Domínguez, Graf no pudo enderezar el barco y la dirigencia optó por llamar a Julio Falconi.

El famosos DT, reconocido por apagar "incendios" y sacar puntos, muchas veces relacionado a un mezquino planteo de juego, lleva 2 puntos sobre 9 disputados. Además, el club involuciona con respecto a lo mostrado ante Colón de santa Fe, cuando los jugadores salieron a la cancha siendo dirigidos por la dupla Juan José Serrizuela y Leonel Ríos. Esto no pasó desapercibido por los hinchas del rojo, que no dudaron en cargar contra el ex Banfield.

En un comunicado, el club granate repudió la aparición de los violentos pasacalles y sentenció: "Ya fue efectuada la denuncia policial en la Comisaría Segunda de Lanús y se hizo lo propio en la fiscalía correspondiente. Desde esta madrugada, además, la institución ya está en contacto con Eduardo Aparicio, titular de Aprevide, para garantizar la seguridad dentro del club y en sus cercanías".

En un pasacalle frente al estadio Ricardo Enrigue Bochini se puede leer: "Fal$ioni antirojo, andá al frente o tomatelá".Independiente tiene la cabeza puesta en las próximas elecciones del próximo 2 de octubre y se ubica en el 25º puesto con 13 unidades, sólo por encima de Aldosivi (11), Vélez Sarsfield (10) y Lanús (7) y ya ve con preocupación los promedios para la temporada que viene.