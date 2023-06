Golpes y amenazas: condenaron a Sebastián Villa por violencia de género, pero no irá a la cárcel

Este viernes, el futbolista colombiano de Boca Juniors, Sebastián Villa, fue condenado a dos años y un mes de prisión, tras ser acusado de lesiones y amenazas que sufrió su ex pareja en 2020, en la casa que compartían en la localidad bonaerense de Canning. Eñ futbolista tiene prohibición de drogas y alcohol, deberá realizar un tratamiento psicosocial y cumplir con una orden de restricción.

La jueza Claudia Dávalos dio a conocer su decisión en los tribunales de Lomas de Zamora, donde hace casi dos meses se viene llevando a cabo el juicio oral y público impulsado por la víctima, quien declaró como testigo desde Medellín, Colombia, donde actualmente vive. "Corresponde dictar veredicto condenatorio en favor del incusado Sebastián Villa en los hechos calificados como ´amenazas coactivas en concurso real con lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género..:", reza el veredicto de la magistrada y resolvió: "Condenar a Sebastián Villa a la pena de 2 años y 1 mes de prisión de ejecución condicional con costas", por lo que el delantero no irá a prisión.

La jueza a cargo del Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora determinó que el futbolista agredió a su ex pareja, Daniela Cortés, y que la amenazó para que deje la casa que compartían en Canning, las cuales también se extendieron a los familiares de Cortés en Colombia. La acusación que enfrentaba el jugador era de “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas”, delito que preveía una pena de hasta seis años de prisión.

Cómo fue la denuncia por la que Villa fue condenado

Villa fue denunciado penalmente por violencia de género por parte de su expareja Daniela Cortés el 28 de abril de 2020. En su momento, Cortés había mostrado vía redes sociales sus golpes. En ese video se observaron imágenes de la mujer visiblemente golpeada, al tiempo que la denunciante relató hechos violentos vividos al lado del futbolista, a quien calificó como "un maltratador, tanto en lo físico como en lo psicológico".

El abogado Fernando Burlando, representante de la joven, explicó: “Se lo acusa de amenazas, violencia de género y lesiones y se pidió una restricción de acercamiento”, agregó el abogado, quien dijo que se dio intervención por el caso a la coordinadora de género del Gobierno bonaerense. Cabe destacar que el estudio Burlando ya no formaría parte. Por eso Cortés sólo estará representada por la fiscalía.

Para ese entonces, Boca envió un comunicado a través de sus redes sociales en donde manifestó “el compromiso” de la actual Comisión Directiva, que encabeza el presidente Jorge Amor Ameal, “en derechos humanos y en cuestiones de género”. El jugador estuvo un tiempo alejado del primer equipo que cuando se vio contra las cuerdas en lo deportivo, sin embargo, lo volvió a utilizar.

Cortés reafirmó sus dichos y radicó la denuncia en la Unidad Específica de Violencia de Género de Lomas de Zamora. Allí mismo su abogado, Fernando Burlando, solicitó una restricción perimetral de acercamiento que le impida a Villa tener contacto con la modelo. La misma fue otorgada por la la fiscal de violencia intrafamiliar de Echeverría, Verónica Pérez, quien ordenó la restricción perimetral de 1500 metros para Villa, quien tampoco podrá tener contacto de ningún tipo (mail, mensajes, redes sociales o llamadas) con su pareja. En aquel momento, la fiscal pidió que la víctima fuera revisada por un médico legista para constatar sus lesiones.

El informe fue realizado por la Policía Científica de Ezeiza y cuerpo médico forense, con el perito interviniente Dr. Marcos Frías como responsable. El mismo detalló que Cortés presentaba hematomas y escoriaciones en brazo derecho y muslo izquierdo. En el aspecto psicológico, se determinó que Cortés se mostró con “atención, percepción y memoria conservada ubicado en tiempo y espacio y deambula por sus propios medios”. Tras el análisis físico, señalaron que “presenta edema y eritema en frente lado derecho, equimosis en brazo derecho cara interna símil lesión que deja la digito presión, equimosis en raíz de muslo izquierdo”.

En su denuncia, Cortés no solo reafirmó que es víctima de violencia de género desde que comenzó a salir con el jugador colombiano, sino que además aseguró que Villa llamó a un sicario de Colombia, conocido por él, para hacerle daño a su familia. También sostuvo en su declaración testimonial que comenzaron a discutir en la casa de ambos, ubicada en el Country Saint Thomas Sur, Canning, hasta que Villa decidió echarla. “Si ella no se retira de la casa o me entero que publica algo en las redes les voy a hacer daño a ustedes y a ella”, fue la amenaza del colombiano a la familia de su novia.

Antes de esa violenta charla –sostuvo la víctima- el jugador le propinó un fuerte golpe de puño en el rostro. Además, la sujetó del cabello y la agarró con fuerza de los brazos. Por su parte, Villa realizó una contradenuncia por “extorsión y amenazas” para su ex. Según el delantero de Boca, Cortés “lo vivía extorsionando” y agrediendo verbal y físicamente. En su presentación, a cargo también de la fiscalía de violencia intrafamiliar y de género de Esteban Echeverría, el futbolista dijo que su pareja le exigía hasta 100 mil dólares a modo extorsivo. Villa sostuvo que su novia estaba “mintiendo” y que la denuncia era totalmente falsa. De acuerdo con sus propios dichos, todo se trata de “una pelea por dinero” que se originó tras la separación.

Ante la fiscal, Villa contó que conoció a Cortés en 2018 a través de Instagram y que desde entonces tuvieron varias idas y vueltas durante la relación. Además, sostuvo que la colombiana es muy “celosa”. También la acusó de robarle una cadena de oro y pedirle constantemente dinero. Con respecto de los últimos días en que estuvieron juntos en la casa que compartían en el barrio privado Saint Thomas, un country de la localidad bonaerense de Canning, el delantero sostuvo que al comenzar la cuarentena por el coronavirus la convivencia fue “excelente”, pero “luego empezaron los celos y las agresiones verbales”.

Razón por la cual -afirmó- tomó la decisión de irse, pero fue entonces que, siempre según su relato, Cortés lo golpeó. Villa afirmó que tiene grabado en un video el maltrato y las agresiones físicas que recibió de parte de Cortés y dijo que un primo de Juan Fernando Quintero, el ex jugador de River que lo refugió varios días en su casa, vio ese día a Cortés y que “estaba en perfecto estado”, sin heridas a la vista. “Termino de empacar y me voy hacia la parte de abajo, donde le hago una llamada a la mamá, donde le dice que me dejen en paz, que no me pegue más. En ese momento Daniela me dice que le de 12.000 dólares para irse en un vuelo privado", dijo.

Y agregó: "Ella me dice que si no le daba ese dinero iba a publicar lo que publicó y dañar mi carrera. Y que le diera los 50.000 dólares acá y 100.000 en Colombia”. En ese contexto, explicó que ese avión privado fue organizado por Franco Armani, arquero de River, y su esposa Daniela Rendón. “Todo es mentira esa mujer mientras yo estaba con Daniela (Cortés) me correteó en un centro comercial en Medellín” Durante su declaración, Villa también recordó que Cortés le había “robado 7 mil dólares por rabia y por celos”, y que la propia modelo se lo reconoció a través de un mensaje de WhatsApp cuando llegó a Medellín.

La ex pareja del colombiano había declarado que perdió un embarazo a raíz de las presuntas agresiones del jugador. Según había contado, unos días antes de una fuerte discusión que mantuvo con Villa tiempo atrás, que derivó en “golpes y maltrato”, ella se había sometido a “unos análisis de orina caseros (Evatest) y me habían dado positivos. Después de los golpes comenzó un sangrado intenso y no quise ir al hospital por miedo a la noticia”, sostiene la joven de 25 años.

Al mismo tiempo, explicó que al día siguiente se despertó con un “cólico” y decidió ir a la guardia inmediatamente. “Me hicieron una ecografía y me dijeron que ya no había feto, que había perdido el embarazo por los golpes que me había dado. Villa es una persona bipolar, que por momentos está bien feliz, alegre y en otro momento pasa al enojo, es grosero e insulta”, destacó. Para la colombiana, la figura del xeneize es una “cajita de sorpresas, un día una cosa y otro día otra”.

Cuál es la otra causa que afronta Sebastián Villa

Lo cierto es que el colombiano enfrenta una segunda causa por abuso sexual con acceso carnal. El delantero fue denunciado por una joven de 26 años luego de una fiesta en la casa del futbolista. En ese sentido, si bien restan realizarse varias pruebas y peritajes psicológicos a la denunciante, todo parece que Villa tendrá un nuevo juicio. Y en ese caso podría recibir una pena de hasta 15 años de cárcel.

El 26 de junio del 2021, tal y como consta en la denuncia, la vida de Tamara Doldán cambió para siempre. La ex pareja del jugador de Boca, Sebastián Villa, volvía de compartir una cena con él y con todo el plantel del equipo, pero con un final distinto al cotidiano. La mujer denunció que esa noche el colombiano la abusó sexualmente y la violentó. Tras ese episodio, y luego de un año y medio de relación, la víctima tomó distancia y comenzó con el difícil y duro proceso penal.