Gonzalo Higuaín anunció su retiro: de su gran carrera exitosa, a las exigencias y el bullying

Gonzalo Higuaín es de esos delanteros que no te pueden faltar a la hora del "pan y queso". Potente, definidor letal y dueño de un talento que le permitió vestir las camisetas más importantes del mundo. Pero todo eso, para algunos sonsos, quedó opacado por un par de desafortunadas jugadas que le terminaron por marcar una carrera envidiable.

Para ser claros, hablamos de los mano a mano que tuvo el "Pipa" contra Alemania en aquella recordada final en Brasil 2014 y en la final ante Chile por la Copa América un año después. Incluso, el delantero tuvo en sus botines la Copa América de 2015 en el último minuto de la prórroga. Sólo tenía que empujar la pelota, pero falló.

Luego tuvo oportunidad de resarcirse en la tanda de penaltis... pero también erró su disparo. El último episodio de las desdichas de Higuaín ocurrió en otra final, la de la Copa América Centenario, en 2016. Allí se perdió el 1-0 cuando aprovechó un fallo de Medel y encaró en solitario hacia Claudio Bravo. Su disparo no terminó en gol por milímetros y la tanda de penaltis condenó otra vez a Argentina.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Estos tres fallos fueron claves en la vida del Pipita, debido a que se convirtió en el blanco de las críticas, las burlas, memes y hasta insultos por parte de un número reducido de argentinos. Porque claro está, aquellos amantes del buen fútbol saben valorar a un jugador por su exitosa carrera y no solo por una breve seguidilla negativa.

Incluso el propio Higuaín describió en más de una oportunidad cómo se sintió por las cargadas y los memes que sufrió en ese momento y habló de bullying: “Yo no estaba disfrutando, no por los goles errados, sino por todo lo que generó. Estoy seguro de que la gente pedía un tiempo por todo lo que generó el bullying, la cargada o la crítica feroz, que se hizo normal, que está a la orden del día. La sufren millones de personas que no las comunican. Es una carga que hasta a veces produce muertes. La gente no toma dimensión de lo que significa cargar al otro. Hay muchos niños que no lo cuentan por miedo y después terminan tomando una decisión drástica”

Hoy, el ex River, Real Madrid y Juventus, por mencionar algunas de las camisetas que vistió, anunció que colgará los botines cuando termine la participación de su equipo, el Inter de Miami, en la MLS. "Voy a leer algo que escribí en estos días de lo que fue mi carrera y quería contárselo a ustedes...es el momento de comunicarle una noticia que un tiempo atrás vengo procesando, analizando y preparándome para esta decisión", comenzó diciendo Higuaín durante su última conferencia de prensa y agregó: "Llegó el día de decir adiós al fútbol, una profesión que tanto me dio y de la cual me siento un privilegiado de haberla vivido, con sus momentos buenos y no tan buenos".

El mes pasado, el delantero había hecho hincapié en que el bullying puede ser demoledor para quienes lo sufren y muchas veces no encuentra una escapatoria: “Está naturalizado y me parece algo totalmente fuera de la norma que al bullying no se le de la importancia y atención que se le debería dar. El tiempo que me pedían a mí era más por la situación de afuera que por los goles errados”.

Aunque, había reflexionado: “Cuando te alineás mental y humanamente es muy difícil que te vaya mal en lo deportivo. Estoy en un momento maravilloso de mi vida y se ve reflejado en el campo. Volví a disfrutar como cuando de chiquito jugaba en la plaza, sin esa vorágine, exposición y presión de afuera. Yo me presiono como si estuviera en el Real Madrid porque uno siempre juega para ganar. La presión interna no se te va nunca. El día que no las sientas más, tenés que decir basta”.

El atacante de 34 años jugará hasta finalizar la actual temporada en la MLS y luego le pondrá punto final a una carrera de muy laureados 17 años que arrancó en el humilde Club Palermo, luego dio el salto a River Plate -debutando el 5 de mayo de 2005 de la mano de Leonardo Astrada, cuando tenía apenas 17 años de edad-, y pasó por el Real Madrid, Juventus, Napoli, Milán, Chelsea, e Inter de Miami.

Durante su trayectoria marcó un récord de más de 300 goles y más de 100 asistencias en más de 700 partidos disputados. En su palmarés cuenta con tres Ligas Españolas (06/07; 07/08; 11/12), una Copa del Rey (10/11) y dos supercopas de España (08/09; 12/13) con el con el Real Madrid ; tres Serie A con la Juventus (16/17; 17/18; 19/20), 3 Copas de Italia con la Juventus (16/17; 17/18) y el Napoli (13/14) y una Supercopa de Italia con el Napoli (14/15) y una Europa League con el Chelsea. Vistiendo los colores de la albiceleste, el Pipita es el 5to máximo goleador en la historia de la Selección Argentina con 31 goles.