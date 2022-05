¡Hay equipo! Las posibles formaciones de Racing y Boca para la semifinal

Los dos tuvieron un paso contundente por los cuartos de final. El equipo de Fernando Gago goleó 5 a 0 a Aldosivi de Mar del Plata y terminó de ponerse la ropa de candidato. Del otro lado, los dirigidos por Sebastián Battaglia jugaron probablemente el mejor partido de la era (le ganaron 2 a 0 al difícil Defensa y Justicia de Beccacece), y aunque todavía restan piezas por ajustar, pareciera que los jugadores se liberaron de la presión.

La Gagoneta imparable

Sin ánimos de entorpecer la suerte (o mufar, en el lenguaje de los hinchas), el equipo de Avellaneda sigue dando pasos firmes en la lucha por el título. Con dobletes de Carlos Alcaraz y Enzo Copetti, y uno de Javier Correa, Racing Club pasó por encima al equipo de Martín Palermo y fue el primer clasificado para la semifinal.

En aquel partido por los cuartos de final, al mejor estilo Gallardo, Fernando Gago sorprendió en la previa cuando anunció que Matías Rojas formaría parte del once inicial. A pesar del apoyo incondicional de los hinchas al joven DT, el volante paraguayo era tal vez el jugador más resistido por la gente. Pero el murmullo duró poco. Un centro milimétrico de Rojas cayó en la cabeza de Alcaraz para que Racing se adelantara en el marcador a los dos minutos del inicio del partido.

Pero Boca es Boca, y cada partido tiene estrategias distintas. Por este motivo, el ex jugador del Real Madrid estaría en la duda entre poner al paraguayo en cuestión o agregar marca y piernas al mediocampo con la presencia de Fabricio Domínguez.

El probable 11 de La Academia

Gastón Chila Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa, Gonzalo Piovi; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz; Fabricio Domínguez o Matías Rojas, Enzo Copetti y Tomás Chancalay.

Boca, un gigante dormido

Por el lado de Boca la buena noticia es el final de la turbulencia. Hasta hace cuatro partidos, luego de perder 2 a 0 en Brasil contra el Corinthians por la fase de grupos de la Copa Libertadores, el técnico xeneize caminaba en una pata por la cuerda floja. Jugaba mal, cambiaba de esquema todos los encuentros y los jugadores no aparecían. Pero “Boca es distinto a todo”, dijo una vez el Bambino Veira. Una seguidilla de tres victorias consecutivas le devolvió la confianza al plantel, al DT, a la hinchada y a los propios dirigentes con Riquelme a la cabeza.

Sin brillar, contra Defensa y Justicia los bosteros encontraron su mejor versión desde que Battaglia está sentado en el banquillo. Con un Sebastián Villa superlativo, y un Oscar Romero movedizo y preciso en la mitad de la cancha (jugó de volante interior), Boca buscará repetir la fórmula del éxito sin meter mucha mano en el equipo. Con Varela de 5 y Pol Fernández un poco más adelante distribuyendo el juego.

La única duda del DT pasaría por incluir a Juan Ramírez en el once inicial. El jugador debilidad del técnico ingresó en el segundo tiempo y no solo selló el 2 a 0 final, también rompió una racha que tenía a mal traer a Boca en todo el 2022: los volantes no convertían goles. El zurdo entraría en lugar del Toto Salvio y con este cambio, Romero pasaría a jugar más adelantado para que el ex de San Lorenzo haga lo propio en la línea de volantes.

El probable 11 de Boca

Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Oscar Romero; Eduardo Salvio o Juan Ramírez, Darío Benedetto y Sebastián Villa.