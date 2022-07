¡Héroes igual! A ocho años de la final de la Copa del Mundo Brasil 2014 que Argentina perdió con Alemania

Los goles de Lionel Messi en la primera fase. El Pocho Lavezzi y sus fans. El querido y recordado Alejandro Sabella en el banco. El desahogo de Ángel Di María contra suiza. El golazo Gonzalo Higuaín contra Bélgica y el pase a semifinales. Los penales contra Holanda, el “hoy te convertís en héroe” de Javier Mascherano y Sergio Romero tapando todo. El dolor de la final contra Alemania. Hace ocho años, Argentina reía, festejaba y lloraba de tristeza en el Mundial de Brasil 2014.

El 13 de julio de hace ocho años, la Selección Argentina se enfrentaba a Alemania y caía 1 a 0 por un gol de Mario Götze a minutos del final del tiempo extra. Esa tarde, el equipo nacional jugó mucho mejor que su rival y hasta desperdició tres chances claras. Un mano a mano de Higuaín, un zurdazo cruzado de Messi y el “sombrerito” de Rodrigo Palacio que quedó inmortalizado con la famosa frase “era por abajo”. A Argentina tampoco le cobraron un penal cuando Manuel Neuer, el arquero teutón, le metió un rodillazo en la cara al Pipita. Un robo parecido al de la final de 1990.

Hace pocas horas, la cuenta de FIFA en Instagram dio a conocer un video inédito de Messi mientras observa como el equipo alemán levanta la Copa del Mundo. El epígrafe del video fue “tan cerca”. Y es cierto. Estuvo cerca. Esa noche, tras vencer en el suplementario, el equipo europeo se llevó su cuarta Copa del Mundo del estadio Maracaná y los sueños argentinos quedaron destruidos.

Claro que el camino a la final estuvo cargado de alegrías. Entre los golazos de Messi en los tres partidos de fase de grupos y la conformación de un gran equipo gracias al recordado Sabella, que falleció el 8 de diciembre de 2020, después de luchar contra un cáncer de laringe.

Sobre esa final, ya hablaron casi todos los jugadores que estuvieron en el campo de juego. Uno de los protagonistas de esa jornada fue Higuaín, quien además de sufrir la anulación de un gol por offside, que gritó con toda su furia, también perdió una chance increíble. La jugada se dio a los 20 minutos del primer tiempo cuando Christoph Kramer dio un mal pase hacía atrás y el Pipita quedó mano a mano con Neuer. La definición fue muy mala.

Sobre esa jugada de la final, el Pipita dijo en una entrevista: “Fue una jugada inesperada, me tocó estar ahí y lamentablemente no lo pude concretar. Definí con lo primero que se me vino a la cabeza, no sé si hoy volvería a hacer lo mismo. La pelota me agarra saliendo y de espalda. Me la dio un defensor a 15 metros y apenas me giré tenía el arco enfrente. Se ve más fácil de lo que era”.

En el entretiempo de esa partido Sabella tomó una decisión que sorprendió a la mayoría. Sacó a Lavezzi, que estaba jugando un partidazo y metió al Sergio Agüero. ¿Por qué llamó la atención? Porque el Kun había sufrido una lesión a mitad del torneo y no había entrenado ni disputado casi ningún partido. Por supuesto, su rol en la final fue lamentable. Un error que amargó a todos los argentinos.

En cuanto a las otras dos jugadas, quien perdió un gol fue Messi. Tal como sucedía por esa época en el Barcelona, Leo entró a área tras un pase de Ever Banega. En el Camp Nou se cansó de hacer ese tipo de goles. Pero está no era su noche. En diagonal al arco, Messi pateó cruzado y por abajo. La pelota tenía que entrar pegada al palo. Pero no. Se fue a centímetros de la gloria.

Un par de minutos después, Argentina pareció encontrar la oportunidad perfecta. A los 10 minutos del segundo tiempo, Higuaín entró al área grande tras un pelotazo de un compañero. El arquero alemán salió desesperado hasta el borde del área grande, saltó y golpeó la pelota. Pero antes le dio un rodillazo en el rostro al Pipita. Era penal para Argentina. El árbitro italiano Nicola Rizzoli le robó la esperanza a Argentina y cobró ¡tiro libre para Alemania!

Sobre esa jugada, el delantero argentino dijo: “Yo creo que es penal. El arquero me pega un rodillazo antes y después toca la pelota. Eso a mí me inhabilita a llegar a la pelota. Pongámoslo al revés. Si es un centro al área, yo cabeceo al gol y le pego el rodillazo a Neuer, ¿qué es? Si él no me pega en la cara no sé si toca la pelota. Aparte, yo en ningún momento lo miro, nunca sé dónde está él. Lo peor de todo es que cobró falta mía. Ahí es donde sospechás, porque era lateral para Argentina y punto, pero cobró foul para Alemania”.

La última jugada de gol para el equipo de Sabella fue de Palacio. Fue una jugada perfecta. La pelota picando de frente al arco. El ex Banfield y Boca eligió tirarla por arriba del arquero. La pelota salió junto a un palo. Desde entonces, el “era por abajo” se volvió una frase referencial de aquel momento y de todo lo que no hay que hacer para que las cosas salgan bien.

Este año Argentina tiene una nueva chance de lograr su tercera copa del mundo y la primera para Messi. La Scaloneta lo puede lograr. Pero desde BigBang le queremos agradecer a los 23 jugadores que dieron todo en Brasil 2014 y también al cuerpo técnico liderado por el querido Sabella. Más allá del resultado, son héroes igual.