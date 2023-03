¿Hubo magia? El Papu Gómez reveló el verdadero motivo por el que no estará en la Selección

En los últimos días, y en el marco del próximo partido de la Selección Argentina, que tendrá lugar el próximo jueves en el Estadio Monumental, se especuló sobre el verdadero motivo por el cual Alejandro “Papu” Gómez no estará presente. La razón: una lesión en la rodilla.

Si bien el jugador del Sevilla confirmó a través de su cuenta de Instagram que no podrá estar presente el próximo 23 de marzo debido al problema de salud que tiene en una de sus piernas, la última semana una noticia sorprendió a los fans de la Scaloneta: ¿el Papu hizo magia negra para que Giovani Lo Celso quede afuera del mundial?

Esta información no fue confirmada por ninguno de los protagonistas, pero las pruebas estarían a la vista. Segú contó Gonzalo Cardozo, ex periodista de ESPN, el Papu habría contado a varios compañeros que visitó a una "bruja" para estar en el Mundial. Días antes de que comience la Copa, el jugador del Villareal se lesionó y no pudo estar y Alejandro se quedó con su lugar.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

No obstante, en una entrevista que realizó Rodrigo de Paul en TyC Sports hace un mes, fue consultado respecto a las cábalas de sus compañeros. Si bien casi no dio detalles, el futbolista reveló que un grupo de sus compañeros “llenaban todo de humo antes de cada partido”. Aunque se especuló con el consumo de drogas, quedó más que claro que se refería al uso del palo santo.

Esto alimentó los rumores que respecta a las acciones del Papu, motivo que lo hizo dar un comunicado oficial: “Lamentablemente por mi lesión no voy a poder viajar a saludarlos y abrazarlos, es un dolor y una tristeza muy grande por que me hubiese encantado estar allí y sentis todo su amor y cariño. Gracias por sus mensajes y estoy seguro que nos volveremos a ver! Acá seguiré recuperándome para volver a jugar. Los abrazo a la distancia! Disfruten de la Scaloneta y de este grupo maravilloso”. El único que le respondió, fue el Dibu Martínez. Por su parte, Lionel Messi ya se encuentra en el país preparándose para el enfrentamiento entre Argentina y Panamá.